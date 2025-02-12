Bahagianya Prilly Latuconsina Jadi Saksi Perjalanan Cinta Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

JAKARTA - Pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon akhirnya mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan intim yang digelar di Bali pada 10 Februari 2025. Momen bahagia ini turut disaksikan oleh keluarga dan sahabat terdekat, termasuk Prilly Latuconsina.

Prilly, yang sudah lama bersahabat dengan Angga dan Shenina, hadir di pernikahan mereka bersama kekasihnya, Omara Esteghlal. Ia membagikan momen tersebut di media sosial, mengungkapkan kebahagiaannya melihat kedua sahabatnya kini telah resmi menjadi suami istri.

Sebagai orang yang menyaksikan perjalanan cinta Angga dan Shenina sejak awal, Prilly merasa terharu bisa ikut menjadi bagian dari kisah mereka.

Dalam unggahan Instagram pribadinya pada Rabu (12/2/2025), Prilly mengenang bagaimana ia menjadi saksi sejak awal kedekatan Angga dan Shenina.

"Menyaksikan kisah mereka dari awal PDKT. Waktu itu aku tahu mereka dekat karena Angga tiba-tiba nyamperin ke lokasi film Kukira Kau Rumah, terus akhirnya pas mereka jadian kebetulan aku syuting lagi sama Shenina untuk serial I Love You Silly," ungkap Prilly.

Selama empat tahun menjalin hubungan, Prilly selalu ada di sisi mereka. Bahkan, Angga dan Shenina memiliki kebiasaan spesial setiap Lebaran, yakni datang ke rumah Prilly untuk bersilaturahmi.

"Jadi dari awal aku selalu melihat betapa manisnya Angga dan Shenina. Sudah empat tahun, mereka selalu datang ke rumahku saat Lebaran kedua, walaupun dua tahunnya Angga hanya bisa hadir lewat video call," lanjutnya.

Prilly mengungkapkan bahwa hubungan Angga dan Shenina selalu terlihat sehat, penuh cinta, dan setara. Melihat kedekatan mereka, Prilly pun pernah berharap bisa memiliki hubungan yang serupa—dan kini doanya telah terwujud bersama Omara.

"Mereka adalah gambaran pasangan yang cintanya paling setara, sehat, dan manis. Benar-benar impian semua orang. Aku pun dulu kalau berdoa, patokannya mau punya hubungan seperti mereka. Alhamdulillah, sudah terkabul," jelasnya.