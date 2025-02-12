Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |11:52 WIB
Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang
Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Isa Zega yang tersandung kasus pencemaran nama baik akan segera menjalani persidangan di Malang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, telah menerima pelimpahan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur. 

Kasus ini bermula dari laporan Shandy Purnamasari, istri dari Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kepanjen, Agus Eko Wahyudi, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya menerima berkas BAP dari tersangka Isa Zega, yang sebelumnya telah ditetapkan bersalah oleh Polda Jatim. Proses pelimpahan berkas ini dilakukan dalam dua tahap.

Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang
Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang

"Setelah kami menerima pelimpahan ini, tahap selanjutnya dalam waktu dekat akan kami serahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menunggu jadwal sidang," ujar Agus Eko Wahyudi, Rabu (12/2/2025).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137589/shandy_purnamasari-oFHK_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,5 Tahun Penjara, Shandy Purnamasari Belum Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137570/isa_zega-brKx_large.jpg
Isa Zega Divonis 3,6 Tahun Penjara Atas Kasus UU ITE Bos Skincare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136993/isa_zega-gGOk_large.jpg
Isa Zega Tantang Shandy Purnamasari Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135091/isa_zega-MmZx_large.jpg
Isa Zega Dituntut 5 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/33/3133365/isa_zega-Zxbu_large.jpg
Sidang Isa Zega, Roy Suryo Hadir sebagai Saksi Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126158/shandy_purnamasari-l0iB_large.jpg
Shandy Purnamasari Rugi Belasan Miliar Akibat Unggahan Isa Zega di Media Sosial
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement