Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang

Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang (Foto: Ist)

JAKARTA - Selebgram Isa Zega yang tersandung kasus pencemaran nama baik akan segera menjalani persidangan di Malang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, telah menerima pelimpahan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur.

Kasus ini bermula dari laporan Shandy Purnamasari, istri dari Crazy Rich Malang, Gilang Widya Pramana atau Juragan 99.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kepanjen, Agus Eko Wahyudi, mengungkapkan bahwa pihaknya hanya menerima berkas BAP dari tersangka Isa Zega, yang sebelumnya telah ditetapkan bersalah oleh Polda Jatim. Proses pelimpahan berkas ini dilakukan dalam dua tahap.

Isa Zega Segera Jalani Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik di Malang

"Setelah kami menerima pelimpahan ini, tahap selanjutnya dalam waktu dekat akan kami serahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menunggu jadwal sidang," ujar Agus Eko Wahyudi, Rabu (12/2/2025).