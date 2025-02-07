ADOR Tanggapi Perubahan Nama NewJeans

SEOUL - ADOR mengomentari keputusan NewJeans mengubah nama grup menjadi NJZ. Minji cs kemudian membuat akun media sosial baru untuk grup baru mereka, pada 6 Februari 2025.

“Sangat disayangkan para member membuat keputusan sepihak sebelum putusan pengadilan terkait kontrak eksklusif mereka keluar,” ujar ADOR kepada TV Report, pada Jumat (7/2/2025).

Anak usaha HYBE itu mengaku, sangat terbuka untuk berdiskusi dengan member NJZ atau kuasa hukum mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami siap meluruskan kesalahpahaman ini, termasuk membahas rencana masa depan NewJeans selanjutnya,” kata agensi tersebut menambahkan.

ADOR Tanggapi Perubahan Nama NewJeans. (Foto: ADOR)

Menanggapi pernyataan resmi ADOR tersebut, fans pun akhirnya buka suara. Bunnies meminta agensi itu untuk tidak menghabiskan waktu untuk bernegosiasi dengan Hanni cs.