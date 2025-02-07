Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

ADOR Tanggapi Perubahan Nama NewJeans

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |18:06 WIB
ADOR Tanggapi Perubahan Nama NewJeans
ADOR Tanggapi Perubahan Nama NewJeans. (Foto: ADOR)
A
A
A

SEOUL - ADOR mengomentari keputusan NewJeans mengubah nama grup menjadi NJZ. Minji cs kemudian membuat akun media sosial baru untuk grup baru mereka, pada 6 Februari 2025. 

“Sangat disayangkan para member membuat keputusan sepihak sebelum putusan pengadilan terkait kontrak eksklusif mereka keluar,” ujar ADOR kepada TV Report, pada Jumat (7/2/2025).

Anak usaha HYBE itu mengaku, sangat terbuka untuk berdiskusi dengan member NJZ atau kuasa hukum mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Kami siap meluruskan kesalahpahaman ini, termasuk membahas rencana masa depan NewJeans selanjutnya,” kata agensi tersebut menambahkan.

NewJeans (Ador)
ADOR Tanggapi Perubahan Nama NewJeans. (Foto: ADOR)

Menanggapi pernyataan resmi ADOR tersebut, fans pun akhirnya buka suara. Bunnies meminta agensi itu untuk tidak menghabiskan waktu untuk bernegosiasi dengan Hanni cs.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/33/3111527/njz_nama_baru_newjeans-34zT_large.jpg
NewJeans Resmi Ganti Nama Jadi NJZ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183266//g_dragon-W5vN_large.jpg
Tiket Konser Encore G-Dragon di Seoul Ludes Terjual Hanya dalam 8 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183231//nayeon_twice-lBcZ_large.jpg
Momen Nayeon TWICE Menangis Baca Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182715//hyuna-2eqD_large.jpg
HyunA Minta Maaf usai Pingsan di Panggung Waterbomb Macau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/33/3181958//v_bts-UTtx_large.jpg
Gaet V BTS Jadi BA, Produk Skincare Asal Jepang Ini Langsung Sold Out dalam Sehari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/205/3181909//blackpink-mhvI_large.jpg
Jadwal Comeback BLACKPINK Ditunda Jadi Januari 2026, BLINK Protes
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement