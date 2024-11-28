NewJeans Resmi Tinggalkan ADOR, Janji Perjuangkan Hak Cipta Nama Grup

SEOUL - Semua personel NewJeans memutuskan membatalkan kontrak eksklusif mereka dan meninggalkan ADOR, pada 28 November 2024. Keputusan itu diambil Minji cs setelah agensi gagal memenuhi ‘permintaan’ mereka.

NewJeans mengatakan, mereka mengirimkan sejumlah permintaan perbaikan kepada ADOR, pada September silam. Namun jelang tengat waktu yang ditentukan, baik HYBE dan ADOR tidak menunjukkan sikap apapun terkait surat yang mereka kirimkan.

“Sebenarnya, besok kami akan terbang ke Jepang dan berada di sana selama sepekan. Kami khawatir selama periode itu, HYBE dan ADOR akan merilis keterangan yang memanipulasi media,” ujar girl group tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (28/11/2024).

Dengan begitu, konferensi pers yang digelar NewJeans tersebut menjadi momen mereka untuk mengungkapkan pemikiran dan keinginan mereka tanpa harus dikontrol pihak manapun.

“Alasan kami meninggalkan ADOR sangat sederhana. Kami adalah artis ADOR dan seharusnya mereka melindungi kami. Tapi ADOR tidak mampu melakukan tugas mendasar tersebut,” ungkap NewJeans.

Personel NewJeans menilai, mereka hanya akan membuang-buang waktu dan lebig tertekan secara mental jika bertahan di bawah naungan agensi tersebut. Selain itu, mereka juga mengaku, tidak mendapatkan pekerjaan apapun dari agensi.

NewJeans Resmi Tinggalkan ADOR. (Foto: ADOR)

Karena alasan itu, Minji cs merasa tidak ada alasan bagi mereka bertahan bersama ADOR. Dengan begitu, maka kontrak eksklusif NewJeans dan ADOR resmi berakhir, pada 29 November 2024, pukul 00.00 KST.

NewJeans menilai, alasan lain yang membuat mereka enggan bertahan bersama ADOR karena tak ada lagi staf lama yang bekerja di agensi itu. Sementara itu, Min Hee Jin juga dilengserkan dari posisinya sebagai CEO ADOR.

“Kami tidak bisa memenuhi keinginan HYBE yang meminta kami untuk memutus hubungan dengan direktur music video yang bekerja sama dengan kami selama ini. Tak ada lagi rasa percaya yang tersisa,” imbuh NewJeans.

Berakhirnya kontrak eksklusif dengan ADOR membuat lima personel NewJeans tidak lagi berstatus artis agensi tersebut. “Ini saatnya menjalani kegiatan seperti yang kami inginkan,” kata girl group tersebut.

Meski begitu, Danielle cs memastikan bahwa mereka akan tetap menyelesaikan semua pekerjaan dan kontrak dengan brand yang telah berjalan. Mereka juga berterima kasih kepada pengiklan yang sudah memercayai NewJeans selama ini.