Nikita Mirzani Dukung Sanksi bagi Razman Arif Nasution usai Ricuh di Persidangan

JAKARTA - Nikita Mirzani ikut menyoroti persidangan antara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution yang berujung ricuh di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025).

Nikita mengaku miris melihat tindakan Razman dan tim kuasa hukumnya yang dinilai tidak menghormati jalannya persidangan. Ia pun mendukung pemberian sanksi tegas bagi Razman dan timnya agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kejaksaan seharusnya bisa melihat bagaimana ricuhnya persidangan antara Bang Hotman dan kura-kura ninja itu. Seharusnya ada sanksi supaya Razman dan pengacaranya yang tidak penting itu tidak boleh lagi masuk ke persidangan," ujar Nikita saat ditemui di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan.

Nikita Mirzani Dukung Sanksi bagi Razman Arif Nasution usai Ricuh di Persidangan

Menurut Nikita, tindakan seperti naik ke meja dan berteriak di depan majelis hakim seharusnya tidak diperbolehkan.

"Kan nggak boleh, sampai ada yang naik ke meja, teriak-teriak di depan hakim. Itu melanggar aturan," tambahnya.

Meski bukan ahli hukum, Nikita menyoroti perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara lain.

"Di Singapura, kalau ada yang berulah di persidangan, bisa langsung dipenjara saat itu juga. Tapi di Indonesia, hukumnya berbeda. Belum ada undang-undang yang mengatur sanksi bagi orang yang berteriak atau melawan hakim di persidangan," jelasnya.

Diketahui, Razman Nasution berhadapan langsung dengan Hotman Paris dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik di PN Jakarta Utara. Dalam sidang tersebut, Hotman hadir sebagai saksi korban, sementara Razman berstatus terdakwa.