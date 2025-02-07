Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

2025, Syahravi Memulai Era Baru di Belantika Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |20:15 WIB
Syahravi
JAKARTA - Setelah sukses merilis ulang Diantara Kata, lagu milik maestro musik Indonesia Fariz RM, pada Oktober 2024, Syahravi semakin mendalami inspirasi dari musik pop klasik Indonesia era 1980-an dan 1990-an. Tanggapan positif dari Fariz RM dan para pendengar mendorongnya untuk menciptakan lagu baru berjudul Miliki Aku.

Sebagai musisi, perjalanan menemukan sound yang ia hadirkan dalam Miliki Aku menjadi pengalaman yang membuka mata bagi Syahravi. Ia menyadari bahwa banyak inspirasi dalam musiknya berasal dari kejadian dan aliran musik di masa lalu. Gaya new wave serta penggunaan synth yang menjadi ciri khas Fariz RM turut memengaruhi warna musiknya.

Miliki Aku resmi dirilis pada 7 Februari 2025 di berbagai platform streaming digital. Lagu ini mengusung estetika musik pop klasik yang dipadukan dengan elemen modern, seperti sentuhan elektronik dan permainan gitar khas Syahravi.

Lirik Miliki Aku bercerita tentang kerinduan akan koneksi mendalam dalam cinta, terutama di era modern yang sering kali dipenuhi ambiguitas dalam hubungan.

"Miliki Aku adalah tentang kerinduan untuk merasa dimiliki secara utuh, di tengah banyaknya orang yang bermain-main dengan cinta," ujar Syahravi.

Lagu ini digarap dengan kolaborasi bersama sejumlah musisi berbakat, seperti Agung Munthe di keyboard dan synthesizer, Ankadiov Subran pada bass elektrik, serta proses mixing dan mastering yang ditangani oleh Stevano di Sembunyi Studios.

Miliki Aku juga menjadi lagu pembuka untuk EP terbaru Syahravi, yang dijadwalkan rilis pada Mei 2025. EP ini akan berisi tiga lagu tambahan dengan tema cinta, eksplorasi diri, dan koneksi, tetap mempertahankan nuansa pop klasik Indonesia yang dikombinasikan dengan gaya modern khas Syahravi.

