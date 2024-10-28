Advertisement
MUSIK

Rilis Ulang Di Antara Kata, Penghormatan Syahravi untuk Fariz RM

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |04:08 WIB
Rilis Ulang <i>Di Antara Kata</i>, Penghormatan Syahravi untuk Fariz RM
Syahravi
A
A
A

JAKARTA - Syahravi mempersembahkan interpretasi baru dari lagu legendaris Diantara Kata karya Fariz RM, sebagai bagian dari album spesial Fariz RM: 45 Tahun Berkarya. Album ini melibatkan banyak musisi muda berbakat, termasuk Ardhito Pramono, Hivi!, dan Rieka Roeslan, yang membawakan ulang karya-karya ikonis Fariz RM.

Syahravi menyajikan versi modern dari lagu Diantara Kata yang pertama kali dirilis Fariz RM dalam album Panggung Perak pada 1981. Dengan ketertarikan mendalam pada musik Indonesia era 70-an, 80-an, dan 90-an, Syahravi mendekati proyek ini dengan semangat eksplorasi. Ia terinspirasi oleh Fariz RM, sosok yang dikenal sebagai pelopor penggunaan MIDI dan membawa sentuhan musik Barat ke Indonesia. 

“Saya ingin mengapresiasi tanpa mengubah nilai dan estetika yang sudah diletakkan Mas Fariz RM pada lagu ini. Rispek adalah prinsip utama yang saya pegang dalam menggarap lagu ini,” kata Syahravi.

Rilis Ulang {Di Antara Kata}, Penghormatan Syahravi untuk Fariz RM
Rilis Ulang {Di Antara Kata}, Penghormatan Syahravi untuk Fariz RM

Syahravi pun sempat memperdengarkan versinya dari Diantara Kata kepada Fariz RM, yang memberikan dukungan penuh. 

“Pendekatan dan music treatment yang diterapkan Syahravi adalah sesuatu yang saya pikirkan dan ingin terapkan. Membawa lagu ini ke arah elektronik dengan sentuhan R&B adalah pilihan yang tepat,” ujar Fariz RM. 

Bagi keduanya, inti lagu Diantara Kata adalah soal rispek, sebuah nilai yang menjadi dasar dalam proses kreatif Syahravi. Dalam sesi Listening Party album Fariz RM: 45 Tahun Berkarya di Financial Room, Jakarta, pada 23 Oktober 2024, Syahravi menjelaskan pendekatannya. “Saya ingin mempertahankan ide asli yang sudah diciptakan Mas Fariz RM dalam lagu ini, sambil menambahkan sentuhan pribadi saya. Dengan begitu, ‘Diantara Kata’ menjadi karya kolaborasi yang menghubungkan dua generasi,” ungkapnya.

Syahravi juga bekerja sama dengan musisi berbakat dalam produksi lagu ini, seperti Kamga Mohammad sebagai vocal director, Agung Munthe di keyboard dan synthesizer, Taufan Wirzon di bass, dan Syahravi sendiri pada vokal, gitar, serta synthesizer. Proses rekaman dilakukan di Roemah Iponk oleh Ivan Gojaya, sementara mixing dan mastering ditangani oleh Stevano. Sebagai penghormatan tambahan, Syahravi menambahkan outro dari lagu “Barcelona,” salah satu karya besar Fariz RM.

 

