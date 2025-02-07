5 Musisi yang Dukung Hak Royalti Ari Bias dari Agnez Mo

JAKARTA - Kisruh hak royalti antara Ari Bias dengan Agnez Mo masih jadi perbincangan panas netizen. Agnez dituntut membayar denda royalti sebesar Rp1,5 miliar pada Ari Bias imbas membawakan lagu Bilang Saja.

Kekisruhan ini pun membuat terpecah kubu antara Ari Bias dan Agnez Mo. Tak sedikit pula para musisi dan komposer membela Ari Bias atas kasus ini.

Lantas, siapa saja sosok musisi yang membela Ari Bias? Berikut informasinya dirangkum Okezone, Jumat (7/2/2025).

1. Ahmad Dhani

Pertama ada musisi Ahmad Dhani. Komposer yang juga anggota DPR RI ini berada di pihak Ari Bias dalam kisruh hak cipta ini.

Pentolan grup musik Dewa 19 ini bahkan mengungkap sempat menghubungi Agnez Mo terkait hak cipta yang perlu dibayarkan pada Ari Bias. Namun, Agnez disebut tak merespon percakapan dari Ahmad Dhani.

2. Posan Tobing

Selanjutnya ada Posan Tobing. Eks drummer Kotak Band ini juga berada di pihak Ari Bias.

Lewat postingan Instagram-nya, Posan membahas perihal etika dan menghormati hak cipta. Unggahan tersebut seolah menjadi tanda Posan berada di pihak Ari Bias

3. Rieka Roeslan

Selanjutnya ada penyanyi lawas Rieka Roeslan. Musisi sekaligus pencipta lagu itu juga mengungkap perihal hak cipta yang perlu diperjuangkan. Rieka juga secara terang-terangan mengungkap mendukung Ari Bias di kasus ini.