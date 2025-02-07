Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Musisi yang Dukung Hak Royalti Ari Bias dari Agnez Mo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |19:07 WIB
5 Musisi yang Dukung Hak Royalti Ari Bias dari Agnez Mo
5 Musisi yang Dukung Hak Royalti Ari Bias dari Agnez Mo (Foto: IG Agnez dan Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kisruh hak royalti antara Ari Bias dengan Agnez Mo masih jadi perbincangan panas netizen. Agnez dituntut membayar denda royalti sebesar Rp1,5 miliar pada Ari Bias imbas membawakan lagu Bilang Saja.

Kekisruhan ini pun membuat terpecah kubu antara Ari Bias dan Agnez Mo. Tak sedikit pula para musisi dan komposer membela Ari Bias atas kasus ini.

Lantas, siapa saja sosok musisi yang membela Ari Bias? Berikut informasinya dirangkum Okezone, Jumat (7/2/2025).

5 Musisi yang Dukung Hak Royalti Ari Bias dari Agnez Mo
5 Musisi yang Dukung Hak Royalti Ari Bias dari Agnez Mo

1. Ahmad Dhani

Pertama ada musisi Ahmad Dhani. Komposer yang juga anggota DPR RI ini berada di pihak Ari Bias dalam kisruh hak cipta ini.

Pentolan grup musik Dewa 19 ini  bahkan mengungkap sempat menghubungi Agnez Mo terkait hak cipta yang perlu dibayarkan pada Ari Bias. Namun, Agnez disebut tak merespon percakapan dari Ahmad Dhani.

2. Posan Tobing

Selanjutnya ada Posan Tobing. Eks drummer Kotak Band ini juga berada di pihak Ari Bias. 

Lewat postingan Instagram-nya, Posan membahas perihal etika dan menghormati hak cipta. Unggahan tersebut seolah menjadi tanda Posan berada di pihak Ari Bias

3. Rieka Roeslan

Selanjutnya ada penyanyi lawas Rieka Roeslan. Musisi sekaligus pencipta lagu itu juga mengungkap perihal hak cipta yang perlu diperjuangkan. Rieka juga secara terang-terangan mengungkap mendukung Ari Bias di kasus ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127037/agnez_mo-h2lC_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Adam Rosyadi, Pacar Brondong Agnez Mo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement