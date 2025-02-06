Advertisement
TV SCOOP

Rating 5: Rekomendasi Kuliner ala Chef dari GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |21:30 WIB
Rating 5: Rekomendasi Kuliner ala Chef dari GTV
GTV Kasih Rekomendasi Kuliner ala Chef Lewat Rating 5. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sering ketinggalan informasi tempat makan enak dan lagi viral? Tenang, kini program baru GTV berjudul Rating 5 akan memberikan kamu rekomendasi kuliner terbaik. 

Program yang merekomendasikan restoran mewah hingga hidden gem ini akan memulai masa tayangnya di GTV, pada 18 Februari 2025, pukul 17.00 WIB.

Tak sekadar mampir dan makan, Rating 5 juga hadir dengan gaya yang chill dan interaktif. Setiap episode akan penuh dengan cerita seru dan pengalaman makan yang berbeda.

Lewat program ini, Anda akan menjajal destinasi kuliner yang tak hanya memanjakan lidah namun juga menyuguhkan kisah seru di baliknya. Dari tempat makan legendaris hingga kuliner kekinian yang tengah viral.

Program Rating 5 dipandu chef-chef berbakat, dari Chef Kai, Chef Ami, Chef Gio, dan Chef Jerry, serta Claudia Andhara dan Tiwi sebagai host. Bayangkan serunya eksplorasi kuliner bersama mereka.

