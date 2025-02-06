Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI

Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Trebel Music berkolaborasi dengan Indosat Ooredoo Hutchison untuk menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam platform musik mereka. Dengan fitur ini, pengguna bisa dengan mudah menemukan lagu sesuai mood, selera, dan keinginan mereka.

Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vivek Mehendiratta, menyambut baik inovasi yang diusung Trebel Music. Menurutnya, kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pelanggan Indosat dalam mencari dan menikmati musik sesuai preferensi mereka.

"Indosat sangat senang dapat berkolaborasi dengan Trebel Music. Kini, pelanggan kami bisa memanfaatkan fitur AI ini melalui aplikasi myIM3 dan bima+," ujar Vivek dalam acara peluncuran resmi Trebel Music bersama Indosat di Capital Place, Jakarta Pusat.

Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI

Vivek juga menambahkan bahwa fitur ini sangat relevan bagi generasi milenial dan Gen Z yang menginginkan kemudahan serta pengalaman baru dalam menikmati musik.