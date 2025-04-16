Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!

JAKARTA - Merayakan 10 tahun berkarya, Batas Senja merilis single baru berjudul Belum Beruntung. Lagu tersebut menjadi karya perdana band pop folk asal Lampung tersebut di tahun 2025.

Carissa cs mengatakan, lagu tersebut dipilih sebagai karya terbaru mereka karena memiliki makna mendalam. “Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta yang sering dirasakan para Gen Z,” kata band tersebut dalam kampanye Silaturahmi Musisi dengan TREBEL.

Di era yang semakin kompleks, Gen Z menghadapi kondisi di mana mereka sulit mencari pasangan yang pas sehingga tak sedikit yang hilang harapan akan adanya cinta sejati. Masitong, gitaris Batas Senja berharap, Belum Beruntung bisa menemani Gen Z melewati proses tersebut.

Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Bisa Diunduh di TREBEL! (Foto: MNC Media)

