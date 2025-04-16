Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |17:54 WIB
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Bisa Diunduh di TREBEL! (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Merayakan 10 tahun berkarya, Batas Senja merilis single baru berjudul Belum Beruntung. Lagu tersebut menjadi karya perdana band pop folk asal Lampung tersebut di tahun 2025.

Carissa cs mengatakan, lagu tersebut dipilih sebagai karya terbaru mereka karena memiliki makna mendalam. “Lagu ini terinspirasi dari kisah cinta yang sering dirasakan para Gen Z,” kata band tersebut dalam kampanye Silaturahmi Musisi dengan TREBEL.

Di era yang semakin kompleks, Gen Z menghadapi kondisi di mana mereka sulit mencari pasangan yang pas sehingga tak sedikit yang hilang harapan akan adanya cinta sejati. Masitong, gitaris Batas Senja berharap, Belum Beruntung bisa menemani Gen Z melewati proses tersebut.

Batas Senja
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Bisa Diunduh di TREBEL! (Foto: MNC Media)

Selain Belum Beruntung, Batas Senja juga merilis lagu lain berjudul Kita Usahakan Lagi. Nah, lagu-lagu terbaru band ini bisa Anda nikmati lewat aplikasi TREBEL Music yang menyediakan 90 juta koleksi lagu.

Jadi tunggu apalagi? Langsung unduh dan dengarkan lagu-lagu favorit Anda lewat TREBEL Music kapan saja dan di mana saja tanpa membayar apapun. Aplikasi ini merupakan satu-satunya aplikasi musik gratis dan resmi di Indonesia.

