Pendarra Ungkap Makna di Balik Lagu Perjalanan Singkat, Unduh di TREBEL. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Band Pendarra memang merilis lagu Perjalanan Singkat, sejak awal tahun 2024 silam. Namun ternyata, masih banyak yang belum mengetahui makna di balik lagu tersebut.

Tak seperti judulnya, ternyata ada perjalanan panjang dan tidak mudah untuk bisa menulis lagu tersebut. Pendarra mengaku, ada beberapa momen di mana mereka merasa sulit untuk melanjutkan penggarapan lirik lagu tersebut.

“Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin ditulis dalam lirik itu. Selain itu, kami juga harus menentukan instrumen yang pas untuk liriknya,” ungkap Desi Kinanthi sang vokalis dalam kampanye Silaturahmi Musisi bersama TREBEL Indonesia.

Lebih jauh, Desi mengungkapkan, lagu Perjalanan Singkat bercerita tentang seseorang yang pernah mengalami titik terberat dalam hidupnya. Dia sedang bekerja keras untuk mendapatkan kedamaiannya kembali.

