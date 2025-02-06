Advertisement
MUSIK

Gandeng Indosat, Trebel Music Jadi Platform Musik Perdana yang Usung Fitur AI

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |19:45 WIB
JAKARTA - Platform musik MNC Media, Trebel Music, berkolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo Hutchison. Kolaborasi itu terkait penggunaan fitur AI pada aplikasi tersebut. 

Aplikasi tersebut menjadi platform musik perdana yang menggunakan fitur AI. Dengan teknologi tersebut, pengguna Trebel Music bisa mencari musik sesuai selera dan suasana hati. 

“Dengan begitu, aplikasi ini akan merekomendasikan musik sesuai mood dan keinginan user,” ungkap Toto Widjojo, Head Country Trebel Music Indonesia di Capitol Place, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/2/2025). 

Toto mengatakan, Trebel Music dan Indosat memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. 

Trebel Music akan menjangkau lebih banyak user untuk menggunakan AI. Kini, user bisa membuat lirik lagu, playlist sesuai permintaan, dan diskusi seputar musik.

Halaman:
1 2
