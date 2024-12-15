Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Sumber Kekayaan Selena Gomez, Bisnis Kosmetik Paling Cuan

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |17:47 WIB
5 Sumber Kekayaan Selena Gomez, Bisnis Kosmetik Paling Cuan
Sumber Kekayaan Selena Gomez. (Foto: ELLE)
A
A
A

JAKARTA - Sumber Kekayaan Selena Gomez akan dibahas dalam artikel ini. Pelantun Calm Down tersebut tercatat sebagai salah satu miliarder muda dunia yang merintis sendiri usahanya.

Bloomberg mencatat, Gomez memiliki kekayaan sebesar USD1,3 miliar atau setara Rp20,8 triliun. Lalu dari mana saja sumber cuan tunangan Benny Blanco ini berasal? 

5 Sumber Kekayaan Selena Gomez

1.Bisnis Kosmetik 

Rare Beauty merupakan brand kosmetik yang didirikan Selena Gomez pada 2020. Bisnis ini, menjadi kontributor terbesar bagi kekayaannya, mencapai 81 persen. 

Produk-produk Rare Beauty, seperti Soft Pinch Liquid Blush, sangat laris di pasaran. Hal ini berkat berbagai video viral di media sosial yang ‘mempromosikan’ produk tersebut.

Pada 2023, brand ini membukukan penjualan mencapai USD350 juta atau setara Rp5,25 triliun. Dengan begitu, nilai Rare Beauty diperkirakan mencapai USD2 miliar (Rp30 triliun) pada tahun ini. 

2.Akting

Sumber kekayaan Selena Gomez berikutnya berasal dari dunia akting. Pada 2021, dia bermain dalam serial Only Murders in the Building yang membuat namanya kembali berkibar.

Sebagai aktor dan produser dalam serial tersebut, Gomez kabarnya digaji sebesar USD6 juta (Rp90 miliar) per season. Angka tersebut memang jauh di atas honornya saat pertama kali berakting.

Selena Gomez yang pernah membintangi Wizards of the Waverly Place untuk Disney, hanya digaji sebesar USD30.000 atau setara Rp450 juta, pada 2007.

3.Musik

Karier musik Selena Gomez juga berkontribusi terhadap kekayaannya, meskipun tidak sebesar Rare Beauty. Gomez telah merilis tiga album solo, satu album kompilasi, dan tiga EP.

Hingga Agustus 2023, Gomez sudah menjual  lebih dari 3,6 juta album. Lagu hits-nya seperti Love You Like a Love Song (2011) telah terjual 2,8 juta kopi. Walau begitu, penjualan album hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari total kekayaannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/33/3191122//shin_min_ah-CJgs_large.JPG
Menikah, Kim Woo Bin dan Shin Min Ah Donasi Rp3,3 Miliar untuk Layanan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3191024//ade_tya-v2iq_large.jpg
Ade Tya Bongkar Isi Chat dengan Ari Lasso yang Buat Dearly Djoshua Salah Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/33/3190961//ricky_harun_dan_herfiza_novianti-r6Ao_large.jpg
Ternyata, Herfiza Novianti Sempat Menolak Ricky Harun di Awal Perkenalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825//ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686//sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620//ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement