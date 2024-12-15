5 Sumber Kekayaan Selena Gomez, Bisnis Kosmetik Paling Cuan

JAKARTA - Sumber Kekayaan Selena Gomez akan dibahas dalam artikel ini. Pelantun Calm Down tersebut tercatat sebagai salah satu miliarder muda dunia yang merintis sendiri usahanya.

Bloomberg mencatat, Gomez memiliki kekayaan sebesar USD1,3 miliar atau setara Rp20,8 triliun. Lalu dari mana saja sumber cuan tunangan Benny Blanco ini berasal?

5 Sumber Kekayaan Selena Gomez

1.Bisnis Kosmetik

Rare Beauty merupakan brand kosmetik yang didirikan Selena Gomez pada 2020. Bisnis ini, menjadi kontributor terbesar bagi kekayaannya, mencapai 81 persen.

Produk-produk Rare Beauty, seperti Soft Pinch Liquid Blush, sangat laris di pasaran. Hal ini berkat berbagai video viral di media sosial yang ‘mempromosikan’ produk tersebut.

Pada 2023, brand ini membukukan penjualan mencapai USD350 juta atau setara Rp5,25 triliun. Dengan begitu, nilai Rare Beauty diperkirakan mencapai USD2 miliar (Rp30 triliun) pada tahun ini.

2.Akting

Sumber kekayaan Selena Gomez berikutnya berasal dari dunia akting. Pada 2021, dia bermain dalam serial Only Murders in the Building yang membuat namanya kembali berkibar.

Sebagai aktor dan produser dalam serial tersebut, Gomez kabarnya digaji sebesar USD6 juta (Rp90 miliar) per season. Angka tersebut memang jauh di atas honornya saat pertama kali berakting.

Selena Gomez yang pernah membintangi Wizards of the Waverly Place untuk Disney, hanya digaji sebesar USD30.000 atau setara Rp450 juta, pada 2007.

3.Musik

Karier musik Selena Gomez juga berkontribusi terhadap kekayaannya, meskipun tidak sebesar Rare Beauty. Gomez telah merilis tiga album solo, satu album kompilasi, dan tiga EP.

Hingga Agustus 2023, Gomez sudah menjual lebih dari 3,6 juta album. Lagu hits-nya seperti Love You Like a Love Song (2011) telah terjual 2,8 juta kopi. Walau begitu, penjualan album hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari total kekayaannya.