JAKARTA - Nadhif Basalamah merilis lagu Penjaga Hati, pada 21 Juni 2023. Lagu itu ditulisnya bersama Daffa Sirat dan Petra Sihombing yang juga berperan sebagai produser.
Sejauh ini, lagu Penjaga Hati sudah mendulang 360 juta pendengar di Spotify. Penasaran dengan lirik lagunya?
Penjaga Hati-Nadhif Basalamah
Intro
C Csus4
Verse 1
Dm9 Gsus4
Tak sadar ku temukan
C G/B Am
Temukan wanita rupawan yang sadarkan
Dm9 Gsus4
Dia seorang tiada lain tiada bukan
C Csus4 C
Hanya dia
Verse 2
Dm9 Gsus4
Dia buatku nyaman
C G/B Am
Dalam hangat pelukan
Dm9 Gsus4
Dia perasa yang mengerti yang kurasa
Csus4 C
Hanya dia
Chorus 1
Fmaj7
Kan ku arungi tujuh laut samudra
C Csus4
Kan ku daki pegunungan himalaya
Fmaj7 Gsus4 C G/B
Apapun kan ku lakukan tuk dirimu sayang
Am G Fmaj7 G
Ah penjaga hatiku
Fmaj7
Verse 3
Dm9 Gsus4
Kau dan aku sempurna
C G/B Am
Semoga ada cara tuk terus bersama
Dm9 Gsus4
Selalu ku tunggu tak mau berlalu
C Csus4 C
Kau dan aku
Chorus 2
Fmaj7
Kan ku arungi tujuh laut samudra
C Csus4
Kan ku daki pegunungan himalaya
Fmaj7 Gsus4 C G/B
Apapun kan kulakukan tuk dirimu sayang
A G Dm9 Gsus4
Oh penjaga hatiku
Interlude
Fmaj7 C Csus4
Fmaj7 Gsus4 C G/B Am G
Dm9 Gsus4
Chorus 3
Fmaj7
Kan ku arungi tujuh laut samudra
C Csus4
Kan ku daki pegunungan Himalaya
Fmaj7 Gsus4 C G/B
Apapun kan kulakukan tuk dirimu sayang
Am G Dm9 Gsus4
Oh penjaga hatiku houwo
Fmaj7
Karna bersamamu semua terasa indah
C Csus4
Gundah gulana hatiku pun hancur sirna
Fmaj7 Gsus4 C G/B Am G Fmaj7
Janjiku tak kan kulepas wahai kau bidadariku dari surga
G Am G F
Tuk selamanya
G Am G/B F
Tuk selamanya
G
Tuk selamanya
Outro
C Csus4
C Csus4
lirik lagu dan chord gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah.
