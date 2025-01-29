Advertisement
HOME CELEBRITY LIRIK

Lirik Lagu dan Chord Gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |23:30 WIB
Lirik Lagu dan Chord Gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah
Lirik Lagu dan Chord Gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah. (Foto: Instagram/@nadhifbasalamah)
A
A
A

JAKARTA - Nadhif Basalamah merilis lagu Penjaga Hati, pada 21 Juni 2023. Lagu itu ditulisnya bersama Daffa Sirat dan Petra Sihombing yang juga berperan sebagai produser.

Sejauh ini, lagu Penjaga Hati sudah mendulang 360 juta pendengar di Spotify. Penasaran dengan lirik lagunya?

Penjaga Hati-Nadhif Basalamah
Intro
C    Csus4
 
Verse 1
Dm9        Gsus4
Tak sadar ku temukan
    C          G/B          Am
Temukan wanita rupawan yang sadarkan
  Dm9                     Gsus4
Dia seorang tiada lain tiada bukan
C Csus4 C
Hanya dia
 
Verse 2
Dm9        Gsus4
Dia buatku nyaman
C  G/B         Am
Dalam hangat pelukan
  Dm9                        Gsus4
Dia perasa yang mengerti yang kurasa
Csus4 C
Hanya dia
 
Chorus 1
Fmaj7
Kan ku arungi tujuh laut samudra
   C                   Csus4
Kan ku daki pegunungan himalaya
    Fmaj7       Gsus4      C    G/B
Apapun kan ku lakukan tuk dirimu sayang
Am   G    Fmaj7 G
Ah penjaga hatiku
 
Fmaj7
 
Verse 3
Dm9         Gsus4
Kau dan aku sempurna
    C        G/B             Am
Semoga ada cara tuk terus bersama
      Dm9              Gsus4
Selalu ku tunggu tak mau berlalu
C Csus4 C
Kau dan aku
 
Chorus 2
Fmaj7
Kan ku arungi tujuh laut samudra
  C                   Csus4
Kan ku daki pegunungan himalaya
   Fmaj7       Gsus4      C    G/B
Apapun kan kulakukan tuk dirimu sayang
A  G  Dm9 Gsus4
Oh penjaga hatiku
 
Interlude
Fmaj7 C  Csus4
Fmaj7 Gsus4 C G/B Am G
Dm9  Gsus4
 
Chorus 3
Fmaj7
Kan ku arungi tujuh laut samudra
  C                   Csus4
Kan ku daki pegunungan Himalaya
  Fmaj7       Gsus4      C    G/B
Apapun kan kulakukan tuk dirimu sayang
   Am   G    Dm9    Gsus4
Oh penjaga hatiku houwo
         Fmaj7
Karna bersamamu semua terasa indah
   C                      Csus4
Gundah gulana hatiku pun hancur sirna
Fmaj7    Gsus4         C   G/B  Am   G    Fmaj7
Janjiku tak kan kulepas wahai kau bidadariku dari surga
G    Am G  F
Tuk selamanya
G   Am G/B F
Tuk selamanya
    G
Tuk selamanya
 
Outro
C    Csus4
C    Csus4

Demikian lirik lagu dan chord gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah.
 

(SIS)

