Lirik Lagu dan Chord Gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah

JAKARTA - Nadhif Basalamah merilis lagu Penjaga Hati, pada 21 Juni 2023. Lagu itu ditulisnya bersama Daffa Sirat dan Petra Sihombing yang juga berperan sebagai produser.

Sejauh ini, lagu Penjaga Hati sudah mendulang 360 juta pendengar di Spotify. Penasaran dengan lirik lagunya?

Penjaga Hati-Nadhif Basalamah

Intro

C Csus4



Verse 1

Dm9 Gsus4

Tak sadar ku temukan

C G/B Am

Temukan wanita rupawan yang sadarkan

Dm9 Gsus4

Dia seorang tiada lain tiada bukan

C Csus4 C

Hanya dia



Verse 2

Dm9 Gsus4

Dia buatku nyaman

C G/B Am

Dalam hangat pelukan

Dm9 Gsus4

Dia perasa yang mengerti yang kurasa

Csus4 C

Hanya dia



Chorus 1

Fmaj7

Kan ku arungi tujuh laut samudra

C Csus4

Kan ku daki pegunungan himalaya

Fmaj7 Gsus4 C G/B

Apapun kan ku lakukan tuk dirimu sayang

Am G Fmaj7 G

Ah penjaga hatiku



Fmaj7



Verse 3

Dm9 Gsus4

Kau dan aku sempurna

C G/B Am

Semoga ada cara tuk terus bersama

Dm9 Gsus4

Selalu ku tunggu tak mau berlalu

C Csus4 C

Kau dan aku



Chorus 2

Fmaj7

Kan ku arungi tujuh laut samudra

C Csus4

Kan ku daki pegunungan himalaya

Fmaj7 Gsus4 C G/B

Apapun kan kulakukan tuk dirimu sayang

A G Dm9 Gsus4

Oh penjaga hatiku



Interlude

Fmaj7 C Csus4

Fmaj7 Gsus4 C G/B Am G

Dm9 Gsus4



Chorus 3

Fmaj7

Kan ku arungi tujuh laut samudra

C Csus4

Kan ku daki pegunungan Himalaya

Fmaj7 Gsus4 C G/B

Apapun kan kulakukan tuk dirimu sayang

Am G Dm9 Gsus4

Oh penjaga hatiku houwo

Fmaj7

Karna bersamamu semua terasa indah

C Csus4

Gundah gulana hatiku pun hancur sirna

Fmaj7 Gsus4 C G/B Am G Fmaj7

Janjiku tak kan kulepas wahai kau bidadariku dari surga

G Am G F

Tuk selamanya

G Am G/B F

Tuk selamanya

G

Tuk selamanya



Outro

C Csus4

C Csus4

Demikian lirik lagu dan chord gitar Penjaga Hati dari Nadhif Basalamah.



(SIS)