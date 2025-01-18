Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective dalam Episode The Haunted Island

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |10:01 WIB
Titus The Detective dalam Episode The Haunted Island (Foto: RCTI)
JAKARTA - Siapkan pagi Anda untuk ditemani oleh petualangan seru Titus The Detective pada Minggu, 19 Januari 2025, pukul 07.30 WIB hanya di RCTI. Serial animasi yang diproduksi oleh MNC Animation ini kembali menghadirkan kisah detektif yang penuh teka-teki bersama Titus, Fyra, dan Bobit.

Setelah sukses memecahkan kasus dalam film layar lebar Titus: Mystery of the Enygma, petualangan trio detektif ini berlanjut dalam format serial animasi. MNC Animation sebelumnya juga sukses menghadirkan karya animasi lainnya, seperti Kiko in the Deep Sea (2023) dan Titus: Mystery of the Enygma (2020), yang telah tayang di Netflix Asia Tenggara serta akan segera hadir di Turki dan Azerbaijan.

Dalam episode kali ini, Pulau Enygma diganggu oleh sosok menyeramkan. Titus, Fyra, dan Bobit menemukan berbagai petunjuk seperti bekas cakaran, jejak kaki, dan tetesan oli. Ketiganya dikejutkan oleh hilangnya besi-besi di sekitar pulau, yang ternyata sedang diangkut oleh Clockwork Goons menggunakan kontainer pengiriman.

Namun, saat trio detektif ini berusaha menggagalkan rencana Clockwork Goons, mereka justru diserang oleh sosok hantu misterius! Akankah Titus dan teman-temannya berhasil memecahkan misteri ini?







