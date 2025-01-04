Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode Destroyer Weapon, Minggu 5 Januari 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |12:30 WIB
Titus The Detective Episode Destroyer Weapon, Minggu 5 Januari 2025
Titus The Detective Episode Destroyer Weapon, Minggu 5 Januari 2025 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Nikmati Minggu pagi yang seru bersama serial animasi Titus The Detective. Pada Minggu, 5 Januari 2025, pukul 07.30 WIB di RCTI, petualangan seru Titus, Fyra, dan Bobit kembali hadir untuk memecahkan misteri yang menegangkan.

Setelah sukses dalam film Titus: Mystery of the Enygma, trio detektif ini siap melanjutkan petualangan mereka. Kali ini, kasus yang harus mereka pecahkan terkait hilangnya Metal Blaster, sebuah senjata penghancur besi anti peluru dari Pulau Enigma.

Metal Blaster, penemuan canggih Prof. Lemming, dicuri oleh seseorang misterius. Merasa ada yang janggal, Titus dan kawan-kawan memulai penyelidikan mereka di kediaman Prof. Devin. Dengan bantuan Mini Buddy, mereka menemukan koper merah yang mencurigakan di rumah sang profesor. Namun, ketika mencoba mengendap masuk, mereka justru kepergok oleh Prof. Devin.

Titus The Detective Episode Destroyer Weapon, Minggu, 5 Januari 2025
Titus The Detective Episode Destroyer Weapon, Minggu, 5 Januari 2025

Apa yang sebenarnya terjadi? Mampukah Titus dan tim menyelesaikan kasus ini?

Titus The Detective merupakan karya animasi produksi MNC Animation, yang sebelumnya juga menghadirkan film layar lebar seperti Titus: Mystery of the Enygma (2020) dan Kiko In the Deep Sea (2023). Kesuksesan Titus: Mystery of the Enygma bahkan membawa film ini tayang di layanan streaming Netflix Asia Tenggara, serta akan segera hadir di Turki dan Azerbaijan.

