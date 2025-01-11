Series Titus The Detective Episode The Stolen Things, Hanya di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi keluarga Anda dengan menayangkan series animasi Titus The Detective. Setelah sukses di layar lebar, kini Titus hadir di layar kaca.

Titus akan membawa Anda bertualang menjelajahi Steamburg untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk. Nah, berikut bocoran episode The Stolen Things yang akan tayang pada Minggu ini.

Kasus kehilangan barang terjadi di Steamburg. Jessica kehilangan jepit rambut kesayangannya, sementara jam tangan edisi terbatas Pak Wali Kota juga raib.

Wali Kota kemudian membuat sayembara berhadiah fantastis bagi yang bisa menemukan jam tangan miliknya. Apakah Titus bisa memecahkan kasus kehilangan tersebut?

Saksikan episode The Stolen Things series animasi Titus The Detective hanya di RCTI, pada Minggu, 12 Januari 2025, pukul 07.30 WIB. Ayo memecahkan kasus bersama Titus!