Cigarettes After Sex Bawakan Lagu Cry, Fans Riuh

JAKARTA - Cigarettes After Sex sukses menggelar konser di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Jumat 17 Januari 2025. Grup musik asal Amerika Serikat ini disambut dengan antusias oleh para penggemar yang sudah lama menantikan penampilan Greg Gonzalez dan kawan-kawan.

Konser dimulai dengan megah melalui lagu pembuka X’s dan You Are All I Want. Suara khas Greg Gonzalez langsung membuat penonton bersorak dan bernyanyi bersama. Suasana semakin semarak dengan para penonton yang kompak mengenakan pakaian serba hitam, menciptakan pemandangan yang estetik di tengah gemerlap panggung.

“Terima kasih Jakarta malam ini. Terima kasih sudah bergabung,” ujar Greg Gonzalez menyapa para penggemar dengan penuh kehangatan.

Salah satu momen paling epik adalah ketika lagu Cry dibawakan. Lagu ini, yang menjadi salah satu hits Cigarettes After Sex, sangat populer di Indonesia. Penonton menyambutnya dengan bernyanyi bersama penuh semangat, menciptakan harmoni antara Greg dan ribuan suara yang memenuhi stadion.