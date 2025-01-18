Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cigarettes After Sex Bawakan Lagu Cry, Fans Riuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |17:01 WIB
Cigarettes After Sex Bawakan Lagu Cry, Fans Riuh
Cigarettes After Sex Bawakan Lagu Cry, Fans Riuh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cigarettes After Sex sukses menggelar konser di Beach International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Jumat 17 Januari 2025. Grup musik asal Amerika Serikat ini disambut dengan antusias oleh para penggemar yang sudah lama menantikan penampilan Greg Gonzalez dan kawan-kawan.

Konser dimulai dengan megah melalui lagu pembuka X’s dan You Are All I Want. Suara khas Greg Gonzalez langsung membuat penonton bersorak dan bernyanyi bersama. Suasana semakin semarak dengan para penonton yang kompak mengenakan pakaian serba hitam, menciptakan pemandangan yang estetik di tengah gemerlap panggung.

“Terima kasih Jakarta malam ini. Terima kasih sudah bergabung,” ujar Greg Gonzalez menyapa para penggemar dengan penuh kehangatan.

Cigarettes After Sex Bawakan Lagu Cry, Fans Riuh
Cigarettes After Sex Bawakan Lagu Cry, Fans Riuh

Salah satu momen paling epik adalah ketika lagu Cry dibawakan. Lagu ini, yang menjadi salah satu hits Cigarettes After Sex, sangat populer di Indonesia. Penonton menyambutnya dengan bernyanyi bersama penuh semangat, menciptakan harmoni antara Greg dan ribuan suara yang memenuhi stadion.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement