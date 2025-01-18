Daftar Lagu yang Dinyanyikan Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya dan 3 Diva di Konser Superdiva

JAKARTA - Konser Superdiva sukses digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025) malam WIB. Penampilan megah nan memukau ditunjukkan 3 Diva, yakni Kris Dayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya bersama The Super Girls, yaitu Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Dalam durasi 2,5 jam, para penonton dimanjakan oleh penampilan 3 Diva bersama The Super Girls. Lebih dari 40 lagu dibawakan oleh keenam penyanyi yang bisa dibilang lintas generasi ini.

Konser dibuka dengan sepenggal lirik lagu milik personel masing-masing 3 Diva dan The Super Girls. Namun, lagu pembukaan sesungguhnya adalah Mahadaya Cinta yang dinyanyikan secara spektakuler oleh mereka.

Usai lagu Mahadaya Cinta, mereka menyanyikan enam lagu medley milik personil 3 Diva dan The Super Girls. Lagu-lagu tersebut adalah Kupu-Kupu, Terlukis Indah, Astaga, Ekspresi, Cinta, dan Terlanjur Mencinta.

Setelah itu, The Super Girls unjuk gigi sendiri dengan konsep trio. Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya secara bersama-sama menyanyikan enam lagu, yakni Wanita Biasa dan Peri Cinta milik Ziva. Pesan Terakhir dan Ego dari Lyodra. Menjadi Dia dan Merasa Indah kepunyaan Tiara.

Penampilan trio The Super Girls itu ditutup dengan lagu milik 3 Diva, yakni A Lotta Love. Lyodra, Tiara, dan Ziva menyanyikan lagu milik sang senior tersebut dengan begitu energik bersama aransemen musik Erwin Gutawa.

Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, dan 3 Diva tampil di konser Superdiva. (Foto: Bagas Abdiel)

Hal serupa dilakukan oleh 3 Diva saat bernyanyi sesi trio. Kris Dayanti, Titi DJ, dan Ruth Sahanaya tak mau kalah dengan menyanyikan lima lagu yang kemudian ditutup dengan lagu Menyesal milik The Super Girls.

Selain trio, ada pula sesi duet. Sesi ini menampilkan dua penyanyi senior dan junior yang disesuaikan dengan karakter mereka masing-masing. Ruth Sahanaya bersama Ziva, Titi DJ dengan Tiara, serta duet Kris Dayanti dan Lyodra.