Tontonan Wajib Waktu Family Time! Ajak Keluarga Main Kata Bareng Desta

JAKARTA - GTV memang tidak pernah berhenti memberikan tontonan yang super seru seperti, Teka Teki Kata. Dipandu oleh Desta, Teka Teki Kata tayang setiap Kamis hingga Minggu pukul 18.00 WIB. Siap banget jadi tontonan yang temani family time di akhir pekan!

Memang apa sih yang bikin Teka Teki Kata wajib ditonton? Selain Desta yang selalu bikin ngakak, ada kapten tim selebriti seperti Hesti Purwadinata, Darto, Haruka, dan lainnya, yang juga ada aja tingkahnya! Di Teka Teki Kata, kamu bukan hanya diajak adu pintar, tapi juga ketawa terus!

Sampai saat ini, sudah banyak tim peserta yang berhasil membawa pulang hadiah uang tunai hingga jutaan rupiah, loh! Kamu mau ikut main kata bareng Desta? Bentuk tim beranggotakan lima orang, usia 17-45 tahun, dan daftarkan dirimu dengan scan QR Code “Teka Teki Kata” yang ada di Instagram @officialgtvid. Jika masih ada pertanyaan, langsung hubungi hotline Teka Teki Kata di 08211-8256-490.

Nah, buat kamu yang di rumah, kamu bisa ikut seru-seruan tebak kata dan uji kemampuan bersama keluarga. Serunya lagi, ini jadi tontonan yang nggak cuma menghibur tapi juga bikin otak kamu ikut aktif berpikir!