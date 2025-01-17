Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tontonan Wajib Waktu Family Time! Ajak Keluarga Main Kata Bareng Desta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |16:39 WIB
Tontonan Wajib Waktu <i>Family Time</i>! Ajak Keluarga Main Kata Bareng Desta
Tontonan wajib waktu family time, ajak keluarga main kata bareng Desta. (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - GTV memang tidak pernah berhenti memberikan tontonan yang super seru seperti, Teka Teki Kata. Dipandu oleh Desta, Teka Teki Kata tayang setiap Kamis hingga Minggu pukul 18.00 WIB. Siap banget jadi tontonan yang temani family time di akhir pekan!

Memang apa sih yang bikin Teka Teki Kata wajib ditonton? Selain Desta yang selalu bikin ngakak, ada kapten tim selebriti seperti Hesti Purwadinata, Darto, Haruka, dan lainnya, yang juga ada aja tingkahnya! Di Teka Teki Kata, kamu bukan hanya diajak adu pintar, tapi juga ketawa terus!

Sampai saat ini, sudah banyak tim peserta yang berhasil membawa pulang hadiah uang tunai hingga jutaan rupiah, loh! Kamu mau ikut main kata bareng Desta? Bentuk tim beranggotakan lima orang, usia 17-45 tahun, dan daftarkan dirimu dengan scan QR Code “Teka Teki Kata” yang ada di Instagram @officialgtvid. Jika masih ada pertanyaan, langsung hubungi hotline Teka Teki Kata di 08211-8256-490.

Nah, buat kamu yang di rumah, kamu bisa ikut seru-seruan tebak kata dan uji kemampuan bersama keluarga. Serunya lagi, ini jadi tontonan yang nggak cuma menghibur tapi juga bikin otak kamu ikut aktif berpikir!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/627/3178587//biduan_dipukul-8Y19_large.jpg
Heboh, Biduan Dipukul Penonton Mabuk hingga Pingsan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178518//simak_jadwal_siaran_langsung_dewa_united_di_afc_challenge_league_2025_2026-p87r_large.jpeg
Live GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/598/3178221//gtv_big_movies-ha3P_large.jpg
GTV Big Movies: Jagonya Film, Siap Bikin Malam Kamu Berdebar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177461//new_family_100-jZJx_large.jpg
Andhika Pratama Jadi Host Baru New Family 100, Siap Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176502//big_movies_gtv-8loY_large.JPG
Malam Penuh Aksi di GTV BIG MOVIES! Jagonya Film, Bukan Bioskop-Bioskopan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916//simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement