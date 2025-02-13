Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Resmi Bercerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |16:35 WIB
Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Resmi Bercerai
Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Resmi Bercerai. (Foto: Instagram/Sherina Munaf)
A
A
A

JAKARTA - Sherina Munaf dan Baskara Mahendra resmi bercerai, pada Kamis (13/2/2025). Putusan cerai diketok Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan secara verstek.

Sherina dan Baskara awalnya menjalani sidang cerai pada hari ini. Namun, aktris Petualangan Sherina itu hanya datang seorang diri didampingi sejumlah tim kuasa hukumya.

Di lain pihak, Baskara absen dari panggilan sidang tersebut. Usai putusan cerai, sang aktris terlihat meninggalkan ruang sidang dengan pakaian tertutup, topi, dan masker hitam.

Sherina enggan memberikan komentar apapun terkait putusan cerai yang diambil Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari ini. Keterangan terkait perceraian Sherina dan Baskara didapatkan dari Suryana, Humas PA Jakarta Selatan.

“Persidangan untuk sementara selesai. Jika tergugat (Baskara) keberatan dengan putusan pengadilan bisa melakukan upaya hukum dalam 14 hari ke depan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
