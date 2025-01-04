Advertisement
Vanessa Zee
Finalis Indonesia Idol ke 13
JAKARTA –  Vanessa Zee, salah satu kontestan yang berhasil lolos ke Top 23 Indonesian Idol Season XIII, siap bersaing di babak Live Showcase. Perempuan cantik kelahiran Pematang Siantar, 15 Februari 2004 ini memiliki impian menjadi the next Regina Ivanova, juara Indonesian Idol yang menginspirasinya sejak kecil.

Dengan doa dan dukungan penuh dari sang ibunda, Vanessa Zee bertekad untuk terus berjuang meraih impian menjadi musisi ternama. Apalagi saat audisi, Maia Estianty sebagai salah satu juri Indonesian Idol Season XIII yang dikenal sangat perfeksionis, memberikan pujian atas suaranya. Pujian tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri Vanessa untuk terus melaju di babak Live Showcase Indonesian Idol Season XIII.

Pendidikan

Saat ini, Vanessa Zee sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswi semester 5 di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Melalui perkuliahan dan keterlibatannya dalam Indonesian Idol, Vanessa Zee bertekad untuk terus meningkatkan kepercayaan dirinya.

Vanessa Zee jago menggambar dan idolakan Lyodra. (Foto: Aldi Chandra)
Vanessa Zee jago menggambar dan idolakan Lyodra. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)

Musisi Inspirasi

Vanessa Zee ternyata adalah penggemar berat Zayn Malik, eks personel One Direction. Dari Zayn, Vanessa belajar bahwa menjadi musisi bukan sekadar soal uang, tetapi juga tentang pembuktian diri melalui karya yang dihasilkan.

Vanessa Zee juga mengidolakan dua jebolan Indonesian Idol asal Sumatera Utara, Lyodra dan Judika. Bagi Vanessa, Lyodra adalah simbol saat nama sudah dikenal hingga mancanegara, dia tetap berusaha keras untuk merebut hati masyarakat Indonesia dan akhirnya berhasil meraih gelar juara Indonesian Idol Season X.

Vanessa Zee juga mengidolakan Raisa, yang menjadi panutannya untuk tetap eksis di industri musik meski berada di tengah gempuran musisi baru dari generasi yang berbeda.

 

Hobi

Selain bernyanyi, Vanessa ternyata memiliki bakat menggambar yang menjadi hobinya di tengah kesibukan perkuliahan. Tak hanya itu, dia juga mahir dalam dunia baking, menambah daftar keahlian yang dimilikinya.

Vanessa Zee jago menggambar dan idolakan Lyodra. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)
Vanessa Zee jago menggambar dan idolakan Lyodra. (Foto: Aldi Chandra/Okezone.com)

Motto

Hidup saat ini harus dijalani dengan versi terbaik dari diri kita. Lakukan yang terbaik sekarang, agar masa depan yang diinginkan bisa tercapai.

Sosial media

Instagram: @vanessa.simorangkir
TikTok: vanessa.simorangkir
Facebook: Vanessa Simorangkir

