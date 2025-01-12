Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Minggu 12 Januari 2025: Bebas dari Tersesat, Maudy Datangi Biru

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |15:39 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Minggu 12 Januari 2025: Bebas dari Tersesat, Maudy Datangi Biru
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Minggu 12 Januari 2025. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Maudy kini masih tersesat di sebuah daerah sepi dan harus bersembunyi karena dikejar oleh ODGJ. Di saat yang bersamaan, Vernie yang lewat menyadari keberadaan Maudy dan mengajaknya pulang.

Jamie memperingati Kelvin untuk tidak memanfaatkan Lusi karena keduanya terlihat semakin dekat dan Lusi mulai percaya akan ketulusan Kelvin.

Vernie tertawa mendengarkan cerita kesialan Maudy. Maudy semakin kesal ketika ia mengingat Biru yang menyatakan cintanya kepada Amira di pesta.

Amira izin ke supermarket bersama Imas, namun Biru tidak mengizinkan kecuali Biru pergi bersamanya, namun tiba-tiba Maudy datang bertemu Biru.

Apakah yang sebenarnya Maudy rencanakan dengan tiba-tiba menemui Biru? Saksikan Layar Drama “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 18.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

