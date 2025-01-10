Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mengungkap Kasus Pembunuhan Misterius dalam Series Radio MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |23:30 WIB
Mengungkap Kasus Pembunuhan Misterius dalam Series Radio MNCTV
Mengungkap Kasus Pembunuhan Misterius dalam Series Radio MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program Platinum Original Series Vision+ dengan berbagai drama populer. Series Radio merupakan salah satu yang akan tayang pada Sabtu-Rabu, pukul 22.30 WIB.

Dibintangi Ari Irham, Marsha Aruan, dan Masayu Anastasia, Radio bercerita tentang Laras, seorang jurnalis cantik yang harus mewawancarai Dhanu, tersangka pembunuhan berantai. 

Menariknya, Dhanu mengaku, melakukan aksinya setelah menemukan sebuah radio tua di gudang rumah yang baru ditempatinya bersama sang ibu. 

Radio
Series Vision+ Radio Kini Tayang di MNCTV. (Foto: MNC Media)

Saat mendengarkan sebuah siaran radio, Dhani mendapat bisikan dari  sang penyiar untuk membunuh orang-orang yang sudah pernah menyaki atau membully dirinya. 

Hingga suatu hari, Dhanu membunuh ibunya sendiri hingga perempuan yang dicintainya. Menyadari dirinya sudah membunuh dua orang yang paling dicintainya, Dhanu pun mengakhiri hidupnya. 

Sementara Laras, ternyata memiliki masa lalu yang berkaitan dengan radio misterius tersebut. Karena itu, tonton series Radio di MNCTV, pada Sabtu-Rabu, pukul 22.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149162/rumahnya_dangdut-gl9w_large.jpg
5 Program Dangdut Paling Lengkap di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144763/program_spesial_idul_adha-vKyn_large.jpg
Deretan Program Spesial MNCTV di Momen Idul Adha
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement