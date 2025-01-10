Mengungkap Kasus Pembunuhan Misterius dalam Series Radio MNCTV

Mengungkap Kasus Pembunuhan Misterius dalam Series Radio MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program Platinum Original Series Vision+ dengan berbagai drama populer. Series Radio merupakan salah satu yang akan tayang pada Sabtu-Rabu, pukul 22.30 WIB.

Dibintangi Ari Irham, Marsha Aruan, dan Masayu Anastasia, Radio bercerita tentang Laras, seorang jurnalis cantik yang harus mewawancarai Dhanu, tersangka pembunuhan berantai.

Menariknya, Dhanu mengaku, melakukan aksinya setelah menemukan sebuah radio tua di gudang rumah yang baru ditempatinya bersama sang ibu.

Series Vision+ Radio Kini Tayang di MNCTV. (Foto: MNC Media)

Saat mendengarkan sebuah siaran radio, Dhani mendapat bisikan dari sang penyiar untuk membunuh orang-orang yang sudah pernah menyaki atau membully dirinya.

Hingga suatu hari, Dhanu membunuh ibunya sendiri hingga perempuan yang dicintainya. Menyadari dirinya sudah membunuh dua orang yang paling dicintainya, Dhanu pun mengakhiri hidupnya.

Sementara Laras, ternyata memiliki masa lalu yang berkaitan dengan radio misterius tersebut. Karena itu, tonton series Radio di MNCTV, pada Sabtu-Rabu, pukul 22.30 WIB.**

(SIS)