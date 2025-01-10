Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Nikita Mirzani Curhat Tak Betah di Rumah Aman, PPPA Buka Suara

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |10:30 WIB
Anak Nikita Mirzani Curhat Tak Betah di Rumah Aman, PPPA Buka Suara
Anak Nikita Mirzani Curhat Tak Betah di Rumah Aman, PPPA Buka Suara. (Foto: KH Infotainment)
A
A
A

JAKARTA - Anak Nikita Mirzani mengklaim tak betah tinggal di Rumah Aman. Alasannya, karena dia harus berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang.

“Kabur, kabur, enggak betah! Siapa juga yang betah disatuin sama orang Open BO (prostitusi), pengidap HIV, dan ODGJ?” ujarnya dikutip dari YouTube SelebTubeTV, pada 10 Januari 2025.

Kasus Lolly
Anak Nikita Mirzani Curhat Tak Betah di Rumah Aman, PPPA Buka Suara. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

Terkait klaim Lolly tersebut, Atwirlany Ritonga, PLT Asdep Layanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pun buka suara.

Dia menyebutkan, setiap anak mendapat perlakuan berbeda di Rumah Aman. PPPA pun sudah menjalankan prosedur pengawasan anak sesuai hukum yang berlaku.

Atwirlany menyebut, ada banyak tantangan yang mereka temui selama mendampingi Lolly. “Kami tidak bisa mengukur performa pendampingan bagus atau tak layak,” ujarnya.

Halaman:
1 2
