Razman Nasution Alami Luka di Kening, Imbas Diserang Nikita Mirzani

JAKARTA - Razman Arif Nasution klaim dianiaya Nikita Mirzani. Insiden itu, menurut sang pengacara, terjadi saat dia mengantarkan Lolly ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah kabur dari Rumah Aman.

“Tiba-tiba dia datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama beberapa orang. Marah-marah lalu memaki kami yang sedang konseling,” ujarnya di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Razman Nasution berusaha menenangkan Nikita Mirzani yang emosi. Namun ibu tiga anak tersebut justru mendorong sang pengacara dan memukul istrinya.

“Saya hanya melerai dia karena menghina istri saya. Akhirnya, saya dipukul sampai kening saya berdarah. Kami sudah capek dihina terus sama dia,” tuturnya.

Aksi pemukulan itu, menurut Razman, dilakukan Nikita Mirzani di hadapan banyak orang, termasuk petugas polisi. Karena itu, dia disarankan untuk melakukan visum dan membuat laporan.