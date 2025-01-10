Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Razman Nasution Alami Luka di Kening, Imbas Diserang Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |19:30 WIB
Razman Nasution Alami Luka di Kening, Imbas Diserang Nikita Mirzani
Razman Nasution Alami Luka di Kening, Imbas Diserang Nikita Mirzani. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Razman Arif Nasution klaim dianiaya Nikita Mirzani. Insiden itu, menurut sang pengacara, terjadi saat dia mengantarkan Lolly ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah kabur dari Rumah Aman.

“Tiba-tiba dia datang ke Polres Metro Jakarta Selatan bersama beberapa orang. Marah-marah lalu memaki kami yang sedang konseling,” ujarnya di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Razman Nasution berusaha menenangkan Nikita Mirzani yang emosi. Namun ibu tiga anak tersebut justru mendorong sang pengacara dan memukul istrinya. 

“Saya hanya melerai dia karena menghina istri saya. Akhirnya, saya dipukul sampai kening saya berdarah. Kami sudah capek dihina terus sama dia,” tuturnya.

Aksi pemukulan itu, menurut Razman, dilakukan Nikita Mirzani di hadapan banyak orang, termasuk petugas polisi. Karena itu, dia disarankan untuk melakukan visum dan membuat laporan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177122/nikita_mirzani-n3xN_large.jpg
Kepikiran Anak, Berat Badan Nikita Mirzani Turun Drastis selama 8 Bulan di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177109/nikita_mirzani-npGH_large.jpg
Nikita Mirzani Pakai Kerudung di Sidang Pleidoi: Biar Gue Dianggap Sopan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176028/nikita_mirzani-IKza_large.jpg
Asisten Nikita Mirzani Santai Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar: Tahu Gitu, Diperas Lebih Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175541/nikita_mirzani-xjcd_large.jpg
Nikita Mirzani Siap Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Pemerasan dan TPPU Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174203/nikita_mirzani-3K2M_large.jpg
Pesan Haru Nikita Mirzani di Hari Ulang Tahun Anak: Maaf, Enggak Bisa Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174131/nikita_mirzani-rZw0_large.jpg
Nikita Mirzani Sakit Hati, Vadel Badjideh Umbar Aib Putrinya di Dalam Penjara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement