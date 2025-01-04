Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kriss Hatta Ungkap Alasan Dimusuhi Komunitas DJ Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |08:03 WIB
Kriss Hatta Ungkap Alasan Dimusuhi Komunitas DJ Indonesia
Kriss Hatta Ungkap Alasan Dimusuhi Komunitas DJ Indonesia (Foto: IG Kriss Hatta)
JAKARTA - Kriss Hatta mengaku dimusuhi sejumlah Disc Jockey (DJ) di Indonesia sejak ia memulai karier di dunia musik tiga tahun lalu. Ia menduga, kehadirannya sebagai pendatang baru dianggap sebagai ancaman oleh beberapa DJ senior.

Menurut Kriss, ketegangan ini muncul karena ia mampu memahami permainan musik yang biasa dibawakan oleh para DJ senior, meskipun dirinya masih terbilang baru di dunia DJ. Hal ini membuatnya dianggap "sok tahu" oleh sebagian kalangan.

"Iya, mungkin karena ini bidang baru buat aku. Aku kan jadi DJ itu pekerjaan kedua. Kalau mereka, pekerjaan utama. Jelas aku nggak lebih baik, tapi minimal apa yang mereka mainin, aku ngerti," ujar Kriss Hatta saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kriss Hatta Ungkap Alasan Dimusuhi Komunitas DJ Indonesia
Kriss Hatta Ungkap Alasan Dimusuhi Komunitas DJ Indonesia


Kriss mengungkapkan bahwa ia menggunakan strategi marketing berbeda untuk meningkatkan popularitasnya di dunia DJ. Ia secara terbuka mengakui sengaja membuat gimmick tertentu agar menarik perhatian publik.

"Kita harus bikin konsumen aware sama kita. Ya, aku bikin gimmick itu. Awalnya tahun pertama aku bikin, lalu tahun ketiga aku bikin lagi," jelasnya.

Kriss juga mengaku pernah menerima pesan langsung (DM) dari salah satu DJ ternama, yang memintanya berhenti melanjutkan karier di dunia DJ.

