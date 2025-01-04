Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |07:03 WIB
JAKARTA - Jusman, ayah selebgram Chandrika Chika, meminta korban dugaan kekerasan, Yuliana Byun (YB), untuk tidak mencabut laporan atas kasus yang melibatkan anaknya. Kasus tersebut terjadi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada 14 Desember 2024 lalu.

Permintaan ini disampaikan Jusman saat bertemu pihak korban beberapa waktu lalu untuk menyampaikan permintaan maaf dari keluarga.

"Terakhir pertemuan dengan orang tua saudari CC (Chandrika Chika), beliau meminta agar proses hukum berjalan sesuai prosedur," ujar Andi Bashar, kuasa hukum YB, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menurut Andi, YB hingga saat ini belum memiliki rencana untuk mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
