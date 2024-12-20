Polisi Sebut Korban Penganiayaan Chandrika Chika Masih Menahan Sakit saat Diperiksa

Polisi Sebut Korban Penganiayaan Chandrika Chika Masih Menahan Sakit saat Diperiksa (Foto: IG Chika)

JAKARTA – Yuliana Byun alias YB, mahasiswa yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh selebgram Chandrika Chika, masih terlihat menahan rasa sakit saat menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (20/12/2024) pagi.

Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi.

Dalam pemeriksaan tersebut, YB diminta menjawab sebanyak 27 pertanyaan yang berfokus pada kronologi kejadian dugaan penganiayaan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada 14 Desember 2024.

"Ada sekitar 27 pertanyaan. Yang ditanyakan seputar kejadian yang menimpa saja," ujar AKP Nurma Dewi di kantornya.

Menurut Nurma, meskipun YB masih merasakan sakit akibat luka penganiayaan, ia mampu menjawab semua pertanyaan penyidik dengan jelas.

"Untuk kondisinya, masih bisa ditanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas. Namun, memang tadi masih terasa sakit. Meski begitu, dia tetap bisa memberikan keterangan," jelas Nurma.