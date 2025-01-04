Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika

JAKARTA - Korban dugaan penganiayaan oleh selebgram Chandrika Chika, Yuliana Byun (YB), dikabarkan mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut. Bahkan, YB kini merasa takut untuk bertemu orang lain.

Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukumnya, Faisal Reza. Menurutnya, YB belum siap memberikan keterangan kepada media karena masih dalam kondisi mental yang terguncang.

"Namanya orang tiba-tiba dianiaya, pasti kaget dan trauma. Untuk bertemu orang saja sekarang dia masih pilih-pilih. YB selalu minta kuasa hukumnya saja yang menyampaikan informasi ke rekan-rekan media," ujar Faisal di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, belum lama ini.

Faisal juga menambahkan bahwa YB berjanji akan memberikan pernyataan kepada publik setelah kondisinya pulih.

"Kalau sekarang mentalnya belum siap. Namanya trauma, nggak bisa hilang dalam satu atau dua hari, apalagi kejadiannya mendadak," imbuhnya.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum lainnya, Andi Bashar, mengungkapkan bahwa YB masih merasakan nyeri tulang setiap malam akibat dislokasi bahu yang diduga terjadi setelah dirinya dibanting oleh Chandrika Chika.