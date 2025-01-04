Kabar Bahagia, Mahalini Hamil Anak Pertama

JAKARTA - Mahalini Raharja datang dengan kabar bahagia. Lewat akun Instgram miliknya, Mahalini memamerkan perut buncit yang terindikasi telah mengandung anak Rizky Febian.

Dalam foto tesebut, perut Mahalini terlihaat besar. Caption sang artis, menegaskan tengah hamil anak pertama.

"Little ⭐️ in my belly????????," tulis Mahalini.

Rizky Febian pun meminta doa kepada netizen atas kabar bahagia ini. "Buat semuanya , minta doanya buat istri akuu ya ????❤️????," tulis Rizky Febian dalam kolom komentar.

Seperti diketahui, pernikahan Mahalini dan Rizky Febian kini telah resmi diakui baik secara agama maupun negara. Setelah sempat mengalami kendala administrasi sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Rizky Febian akhirnya mengulang akad nikah untuk memastikan status pernikahannya sah di mata hukum.

Akad nikah ulang tersebut dilangsungkan di Hotel Raffles, Jakarta, tempat yang sama di mana mereka melangsungkan pernikahan pada 10 Mei 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala KUA Setiabudi, Nasrullah.

"Pernikahan mereka sudah dilangsungkan ulang, dan sekarang resmi sah secara agama dan negara. Pernikahannya di Hotel Raffles," ujar Nasrullah.

"Secara administrasi, pernikahan mereka tercatat pada hari Jumat, 27 Desember 2024, pukul 9 pagi," tambahnya.

Nasrullah juga menjelaskan bahwa pernikahan ini dilakukan dengan wali hakim, serta semua rukun pernikahan sesuai syariat Islam telah terpenuhi. Upacara tersebut turut dihadiri oleh beberapa perwakilan keluarga meskipun dalam jumlah yang terbatas.

"Perwakilan keluarga ada, meskipun tidak banyak. Yang penting, semua rukun pernikahan terpenuhi, termasuk wali hakim dan saksi," jelasnya.