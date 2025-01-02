Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mandra Ungkap Pengalaman Lucu Sekaligus Risih dengan Fans Ibu-Ibu

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |15:01 WIB
JAKARTA - Mandra masih memiliki banyak penggemar setia, terutama dari kalangan ibu-ibu seusianya. Popularitas Mandra sebagai pelawak dan artis asal Betawi memang membuatnya tetap dikenang hingga kini.

Namun, di balik itu semua, Mandra mengaku pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan ketika bertemu dengan para fans tersebut, terutama saat usianya masih muda.

Mandra mengenang masa-masa ketika ia sering menjadi sasaran cubitan di pipinya oleh para penggemar, khususnya karena wajahnya yang saat itu masih chubby. Kini, pengalaman lucu itu berlanjut ke insiden yang lebih unik.

Belum lama ini, Mandra bercerita bahwa dirinya pernah jatuh terdorong oleh ibu-ibu yang terlalu bersemangat ingin berfoto bersama.

Halaman:
1 2
