Mandra Dukung Anak Kuliah hingga S2: Jadi Orang Tua Jangan Kolot

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |18:40 WIB
Mandra Dukung Anak Kuliah hingga S2: Jadi Orang Tua Jangan Kolot
Mandra Dukung Anak Kuliah hingga S2: Jadi Orang Tua Jangan Kolot (Foto: IG Mandra)
A
A
A

JAKARTA - Mandra mengaku belum memikirkan soal calon menantu. Baginya, urusan jodoh adalah takdir yang sudah diatur oleh Tuhan dan akan datang pada waktunya.

"Saya belum kepikiran soal itu. Artinya, kita nggak pernah tahu ke depan seperti apa. Yang jelas, sekarang ini anak-anak harus fokus dulu. Terlepas nanti mereka menikah, saya cuma minta satu: kuliah dulu yang benar. Kalau bisa, selesaikan S1 bahkan sampai S2," ujar Mandra saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Mandra Dukung Anak Kuliah hingga S2: Jadi Orang Tua Jangan Kolot
Mandra Dukung Anak Kuliah hingga S2: Jadi Orang Tua Jangan Kolot

Saat ini, bintang sinetron Si Doel Anak Sekolahan tersebut sedang mendukung penuh pendidikan kedua anaknya agar bisa menyelesaikan kuliah hingga jenjang tertinggi. Bahkan, Mandra tak ragu membiayai kuliah mereka hingga ke S2 meskipun biayanya cukup besar.

"Selama anak-anak punya kemampuan dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, saya dukung. Sebagai orang tua, kalau masih mampu membiayai, kenapa tidak? Jujur saja, anak saya yang kuliah nggak sedikit, walaupun jurusannya beda-beda," ungkapnya.

Menurut Mandra, pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk menunjang kesuksesan anak-anaknya. Ia juga menegaskan bahwa pola pikir kolot dalam mendidik anak, terutama perempuan, sudah tidak relevan di zaman sekarang.

"Selama mereka mau dan mampu melanjutkan pendidikan, silakan saja. Jangan jadi orang tua yang kolot, yang mikir 'ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga jadi ibu rumah tangga.' Nggak begitu! Anak perempuan juga berhak punya pendidikan tinggi untuk masa depannya," tegas Mandra.

(aln)

