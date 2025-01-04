Terungkap Alasan Mandra Tinggalkan Hobi Motor Gede demi Restu Ibunda

JAKARTA - Komedian Mandra rela meninggalkan hobi lamanya, mengendarai motor gede (moge), yang sudah digelutinya sejak muda. Keputusan ini ternyata berkaitan erat dengan pesan almarhumah ibundanya sebelum beliau wafat.

"Jujur, gue sebenarnya masih suka, masih pengin. Kadang-kadang lihat teman-teman yang senior masih aktif, gue cuma bisa ngusap dada," kata Mandra saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Terungkap Alasan Mandra Tinggalkan Hobi Motor Gede demi Restu Ibunda

Mandra mengaku bahwa keinginannya untuk melanjutkan hobi moge tetap ada. Namun, setiap kali ia teringat pesan ibunya, ia memilih untuk menahan diri.

Demi memenuhi permintaan sang ibu, Mandra bahkan rela menjual koleksi motor gede kesayangannya, yang jumlahnya sempat mencapai belasan.