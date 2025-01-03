Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Netflix Bantah Leonardo DiCaprio Bergabung di Squid Game 3

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |16:02 WIB
Netflix Bantah Leonardo DiCaprio Bergabung di Squid Game 3
Netflix Bantah Leonardo DiCaprio Bergabung di Squid Game 3 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Netflix resmi mengumumkan bahwa drama Korea fenomenal, Squid Game, akan kembali dengan musim ketiga pada tahun 2025. Namun, kabar gembira ini diiringi dengan berbagai rumor, termasuk dugaan bahwa aktor Hollywood Leonardo DiCaprio akan ikut berperan dalam musim terakhir serial tersebut.

Menanggapi rumor tersebut, pihak Netflix dengan tegas membantah. Dilansir dari Soompi, Jumat (3/1/2025), seorang perwakilan Netflix menegaskan bahwa berita tentang keterlibatan bintang film Titanic itu tidak memiliki dasar.

"Rumor itu sepenuhnya salah. Laporan tentang keterlibatan Leonardo DiCaprio dalam Squid Game Musim ke-3 sama sekali tidak berdasar," ujar perwakilan tersebut.

Netflix Bantah Leonardo DiCaprio Bergabung di Squid Game 3
Netflix Bantah Leonardo DiCaprio Bergabung di Squid Game 3

Spekulasi tentang keterlibatan Leonardo DiCaprio muncul di awal tahun 2025. Pada 1 Januari, media Korea Selatan OSEN melaporkan bahwa aktor Hollywood itu diduga telah menyelesaikan syuting untuk penampilan kejutan di Squid Game Musim 3. Proses syuting dikabarkan dilakukan secara sangat rahasia dan ketat pada tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/16/3175312//ilustrasi-28MS_large.jpg
5 Rekomendasi Situs Nonton Drakor Subtitle Indonesia Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/629/3173664//beddu-9kfB_large.jpg
Proses Cerai, Bedu Lega Sudah Jujur kepada Buah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172535//sabrina_carpenter-4HlJ_large.JPG
Mantan Sabrina Carpenter Buka Suara soal Dugaan Namanya Disebut di Lagu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/194/3166133//lisa-tIHm_large.jpg
Viral Lisa Mariana Pakai Hijab, Netizen Doakan Dapat Hidayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/619/3152162//shabrina_leanor-CRhF_large.jpg
Lirik Lagu Tak Kan Terganti dari Shabrina Leanor dan Yovie Widianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/611/3164527//nafa_urbach-fA93_large.jpg
Profil dan Potret Nafa Urbach, Artis yang Dukung Tunjangan Rumah Dinas DPR Rp50 Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement