Netflix Bantah Leonardo DiCaprio Bergabung di Squid Game 3

JAKARTA - Netflix resmi mengumumkan bahwa drama Korea fenomenal, Squid Game, akan kembali dengan musim ketiga pada tahun 2025. Namun, kabar gembira ini diiringi dengan berbagai rumor, termasuk dugaan bahwa aktor Hollywood Leonardo DiCaprio akan ikut berperan dalam musim terakhir serial tersebut.

Menanggapi rumor tersebut, pihak Netflix dengan tegas membantah. Dilansir dari Soompi, Jumat (3/1/2025), seorang perwakilan Netflix menegaskan bahwa berita tentang keterlibatan bintang film Titanic itu tidak memiliki dasar.

"Rumor itu sepenuhnya salah. Laporan tentang keterlibatan Leonardo DiCaprio dalam Squid Game Musim ke-3 sama sekali tidak berdasar," ujar perwakilan tersebut.

Spekulasi tentang keterlibatan Leonardo DiCaprio muncul di awal tahun 2025. Pada 1 Januari, media Korea Selatan OSEN melaporkan bahwa aktor Hollywood itu diduga telah menyelesaikan syuting untuk penampilan kejutan di Squid Game Musim 3. Proses syuting dikabarkan dilakukan secara sangat rahasia dan ketat pada tahun lalu.