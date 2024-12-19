Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Angkat Cerita Bertema Teritorial Hewan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |21:34 WIB
Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Angkat Cerita Bertema Teritorial Hewan
Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle Angkat Cerita Bertema Teritorial Hewan. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)
A
A
A

JAKARTA - Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle akan menyapa anak-anak Indonesia di bioskop, mulai 2 Januari 2025. Tak sekadar menghibur, film ini akan menjadi wadah edukasi bagi anak.

Ide cerita film ini lahir dari Liliana Tanoesoedibjo,  Executive Chairwoman MNC Group yang terinspirasi dari cerita kupu-kupu. Dia ingin mengangkat tema  teritorial hewan, khususnya kupu-kupu, yang jarang diangkat dalam cerita anak. 

“Kupu-kupu kan punya teritorial sendiri. Dalam kisah ini, kupu-kupu menjadi karakter protagonis, sementara antagonisnya kumbang,” ujar Liliana di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024). 

Film ZANNA: Whisper of Volcano Isle dikemas dalam alur cerita menarik yang mudah dipahami anak-anak. Sebuah kisah yang menunjukkan kekuatan cinta seorang ibu dan persahabatan.

Dengan begitu, film produksi MNC Animation ini diharapkan mampu menjadi angin segar bagi penonton anak di tengah gempuran film horor dan drama yang merajai bioskop. 

MNC Animation mempertimbangkan untuk menggarap ZANNA: Whisper of Volcano Isle versi series. Sehingga anak-anak tetap bisa menonton tayangan berkualitas lewat televisi.*

(SIS)

