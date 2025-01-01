Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baru 15 Hari Melahirkan, Perut Ramping Nikita Willy Curi Perhatian Netizen

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |11:45 WIB
Baru 15 Hari Melahirkan, Perut Ramping Nikita Willy Curi Perhatian Netizen
Baru 15 Hari Melahirkan, Perut Ramping Nikita Willy Curi Perhatian Netizen. (Foto: Instagram/Indra Priawan)
LOS ANGELES - Nikita Willy menikmati waktunya bersama keluarga di Los Angeles, Amerika Serikat, setelah melahirkan anak keduanya, Nael Idrissa Djokosoetono, pada 15 Desember silam.  

Pada 31 Desember silam, sang aktris memperlihatkan bagaimana dia mengisi hari terakhir di tahun 2024. Nikita Willy tampak membawa anaknya bermain di sebuah taman yang luas. 

Issa si sulung, tampak mendorong sebuah stroller di mana Nael terlihat sedang tertidur pulas. Namun bocah 2 tahun itu tampak gemas dan mulai mendorong kencang stroller sang adik hingga masuk ke area rerumputan. 

Nikita Willy tampak sigap mengambil kendali stroller, sementara Issa berjalan menuju rerumputan. “Ibu saja yang dorong,” katanya dikutip dari Story Instagram yang diposting ulang akun @pembasmi.kehaluan.reall, pada Senin (1/1/2025). 

Istri Indra Priawan itu masih terdengar meminta sang anak untuk mendorong stroller sang adik bersamanya. “Kita dorong berdua mau enggak sayang?” ujarnya, namun tak dijawab oleh Issa.

Halaman:
1 2
