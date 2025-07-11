Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Haru Nikita Willy Rayakan Ulang Tahun di Panti Asuhan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |08:35 WIB
Momen Haru Nikita Willy Rayakan Ulang Tahun di Panti Asuhan
Momen Haru Nikita Willy Rayakan Ulang Tahun di Panti Asuhan. (Foto: Instagram/@nikitawillyofficial94)
JAKARTA - Nikita Willy punya cara berbeda untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Tak ada pesta dan hadiah mahal, dia memilih untuk menghabiskan waktu di panti asuhan.

Biarawati Marselin dengan akun TikTok @marselinscc membocorkan, Nikita berkunjung ke Panti Asuhan Pelayanan Kasih Bhakti Mandiri untuk merayakan ulang tahunnya.

Dalam video tersebut, ibu dua anak itu tampil kasual namun tetap elegan dalam balutan kemeja merah dan celana jeans, pada 10 Juli 2025.

Nikita Willy tampak berinteraksi dengan anak-anak panti asuhan dan para biarawati yang bertanggung jawab terhadap panti asuhan tersebut.

Bahkan istri Indra Priawan Djokoseotono itu bahkan tampak menangis terharu saat diberikan mawar putih oleh anak-anak panti asuhan. 

