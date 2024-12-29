Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Sumber Kekayaan Indra Priawan, Suami Tajir Nikita Willy

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:54 WIB
6 Sumber Kekayaan Indra Priawan, Suami Tajir Nikita Willy
6 Sumber Kekayaan Indra Priawan, Suami Tajir Nikita Willy. (Foto: Instagram/@indpriw)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Indra Priawan, suami tajir Nikita Willy akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Indra dikenali sebagai salah satu pewaris Blue Bird Group, salah satu bisnis konglomerasi bidang transportasi di Indonesia.

Total kekayaan Indra diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, dengan dividen dari saham Blue Bird Group mencapai Rp10,49 miliar pada tahun 2023. Meski begitu, Indra dikenal sebagai sosok sederhana dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

6 Sumber Kekayaan Indra Priawan

1.Saham di Blue Bird Group

Indra Priawan memiliki 5,8 persen saham PT Blue Bird Tbk yang diperkirakan bernilai Rp308,44 miliar berdasarkan harga saham saat ini. Sebagai salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, Blue Bird menjadi salah satu pilar utama kekayaan Indra. 

2.Maskoolin

Sumber kekayaan Indra Priawan berikutnya berasal dari Maskoolin, platform e-commerce yang menyediakan berbagai produk fashion pria yang dibanderol dari Rp200.000. Didirikan pada 2012, Maskoolin sukses menarik perhatian pasar dengan koleksi yang trendy dan berkualitas. 

3.Golden Bird Reservation

Indra Priawan juga pemilik Golden Bird Reservation, sebuah perusahaan penyedia jasa sewa kendaraan yang merupakan bagian dari Blue Bird Group. Dengan meningkatnya permintaan untuk layanan transportasi yang nyaman dan terpercaya, Golden Bird Reservation menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk Indra. 

4.Komisaris KAJA Group

Halaman:
1 2
