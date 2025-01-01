Daftar 23 Peserta yang Lolos Babak Live Show Case Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Babak Elimination 3 Indonesian Idol Season XIII berakhir. Sebanyak 23 peserta berhasil lolos ke babak berikutnya, yaitu Live Showcase. Artinya, seluruh peserta akan tampil langsung di hadapan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, Elimination 3 menjadi babak terakhir para peserta dinilai langsung oleh para juri. Pada babak berikutnya di Live Showcase, akan menjadi pertama kalinya masyarakat Indonesia secara langsung memilih idola mereka yang akan lolos ke babak berikutnya.

"Tugas kita sekarang sudah selesai. Sekarang, tugas penonton yang akan menentukan," kata Bunga Citra Lestari.

Top 23 Indonesian Idol Season XIII

"Menurut aku sih season ini berat banget. Mereka tuh udah punya kualitasnya. Tapi apakah mereka bisa mengatasi ini, kita lihat saja," ujar Rossa.

Berhasil menampilkan yang terbaik, seluruh peserta juga mendapatkan banyak masukan dari para juri agar mereka tetap tampil baik di babak berikutnya. Sebab, masyarakat Indonesia yang akan menentukan nasib mereka di Indonesian Idol Season XIII.

Bahkan, Jayadi yang merupakan anak seorang tukang kayu, di mana berhasil membuat para juri menangis dengan lagu ciptaannya gagal lolos ke babak berikutnya. Ini karena dirinya tidak tampil maksimal di Elimination 3.

Berikut daftar 23 peserta Indonesian Idol Season XIII yang lolos ke babak Live Showcase: