HOME CELEBRITY MUSIK

Bawakan Lagu Merindukanmu, Nadhya Sukses Buat Rosa Mengucurkan Air Mata di Indonesian Idol Season XIII

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |22:18 WIB
Bawakan Lagu Merindukanmu, Nadhya Sukses Buat Rosa Mengucurkan Air Mata di Indonesian Idol Season XIII
Bawakan Lagu Merindukanmu, Nadhya Sukses Buat Rosa Mengucurkan Air Mata di Indonesian Idol Season XIII (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII atau 13 memasuki babak Elimination 3 atau Sing for Your Life. Di sini, seluruh kontestan harus membawakan lagu versi terbaiknya untuk bisa lolos ke babak berikutnya.

Nadhya Ramadhina menjadi peserta pertama pada babak Elimination 3. Ia membawakan lagu Merindukanmu dari D'Masiv karena sedang merindukan ibunya. Sebab, sudah berada dalam masa karantina yang berarti tidak bisa bertemu dengan keluarga untuk beberapa waktu.

"Aku mau membawakan lagu Merindukanmu dari D'Masiv karena lagi kangen sama mama," kata Nadhya saat mempresentasikan lagu yang akan dibawakannya di hadapan para juri.

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII

Lagu tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan sehingga menyentuh hati orang yang mendengarkannya. Bahkan, Rossa mulai terbawa dengan nada-nada yang dibawakan oleh Nadhya pada panggung Elimination 3.

Akhirnya air mata Rossa tak bisa dibendung lagi dan mengalir deras hingga lagu selesai dibawakan. Bunga Citra Lestari (BCL) yang duduk tepat di sampingnya mencoba menenangkan Rossa dengan mengelus-elus pundaknya.

Bukan kali ini saja Nadhya membuat juri menangis, sebelumnya ia juga berhasil membuat seluruh juri meneteskan air mata. Itu menandakan penghayatannya dalam membawakan sebuah lagu sangat baik sehingga pesan yang terkandung tersampaikan dengan baik. 

"Jadi gini ya Ca, kemarin dia nyanyi di sini semua pada nangis, sekarang yang nangis Oca," kata BCL usai Nadhya membawakan lagu tersebut.

 

