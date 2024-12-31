Tak Maksimal, Hadi Jibon Tersingkir di Babak Elimination 2 Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Langkah Hadi ‘Jibon’ di Indonesian Idol Season XIII harus terhenti di babak Elimination 2. Tampil kurang maksimal membuatnya harus kalah saing dengan empat kontestan lain.

Hadi bersama Ratu, Adrian, Dewi, dan Oniel, tampil membawakan lagu Tampar milik Juicy Luicy versi mereka masing-masing. Sayang, judges menilai Hadi tak bisa menaklukkan lagu tersebut.

Kepada judges, Hadi ‘Jibon’ mengaku, sedang tidak dalam kondisi prima. Ia mengaku sangat gugup karena mengalami radang.

Judika mengaku kecewa dengan penampilan Hadi yang tidak sempurna. “Kecewa sih, karena biasanya kan kamu tampil tenang jadi suaranya beda,” tutur pelantun Aku yang Tersakiti tersebut.

Penampilan tak maksimal Hadi Jibon membuat langkahnya terhenti di babak Elimination 2 Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Anang Hermansyah kemudian mengumumkan hasil untuk Hadi. “Sebenarnya, kamu yang tampil paling unik. Pendukung kamu pun sudah banyak, tapi maaf kamu belum bisa lolos,” ujarnya.