HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ungkap Suka Duka Jadi Single Parent Selama 11 Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:35 WIB
Ayu Ting Ting Ungkap Suka Duka Jadi Single Parent Selama 11 Tahun
. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting membeberkan suka duka hidup menjanda sekaligus menjadi orangtua tunggal dari seorang remaja putri selama 11 tahun terakhir. 

“Susahnya pasti banyak. Gampangnya juga ada. Karena, saya kan sendirian membesarkan Bilqis. Harus bisa memainkan dua peran, jadi ibu dan bapak sekaligus,” tuturnya saat ditemui di Depok, Jawa Barat, pada 30 Desember 2024.

Ayu Ting Ting mengaku, pendekatannya sebagai orangtua kepada Bilqis lebih kepada teman. Dia ingin, sang anak menjadikannya tempat curhat di mana dia tak sungkan mengungkapkan isi hatinya.

Namun begitu, bukan berarti Bilqis minim aturan. Ayu mengaku, tetap bersikap tegas dan menerapkan aturan yang harus dipatuhi oleh sang anak. Dia tak ingin, putrinya tumbuh tanpa aturan apalagi di usia remaja saat ini.

“Bilqis itu enggak ada yang dia takutin di rumah. Jadi saya harus bisa ‘galak’ dan ngasih batasan yang membuat dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab,” tutur pelantun Sambalado itu menambahkan.

Ayu Ting Ting dan Bilqis
Ayu Ting Ting ungkap suka duka jadi single mother selama 11 tahun. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

1 2
