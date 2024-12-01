Ayu Ting Ting Santai Dijodohkan dengan Andre Taulany: Sudah Kebal

JAKARTA - Ayu Ting Ting belakangan ramai dijodohkan netizen dengan Andre Taulany yang merupakan lawan mainnya dalam sebuah sketsa komedi yang ditayangkan salah satu TV swasta. Ayu dan Andre dinilai memiliki chemistry manis yang mampu mengocok perut.

Bahkan, Ayu tak sungkan menggoda Andre dengan sebutan 'ayang' saat mereka sedang membintangi sketsa komedi. Lalu bagaimana tanggapan sang pedangdut terkait 'perjodohan' tersebut?

Ayu Ting Ting tampaknya sudah terbiasa dengan 'perjodohan' ala netizen. Sehingga ketika kemudian dia dijodohkan dengan pria tiga anak itu, pelantun Sambalado tersebut tak mempermasalahkannya.

"Ya, enggak sama Pak Haji saja. Saya sama siapapun dipasang-pasangin. Sudah kebal, masuk kuping kanan keluar telinga kiri saja sudah," kata ibu satu anak tersebut saat ditemui awak media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Ayu Ting Ting menegaskan, hubungannya dengan Andre Taulany sejauh ini hanya sebatas sahabat dan rekan kerja. Bekerja sama dengan sang komedian, diakui Ayu, sangat menyenangkan.