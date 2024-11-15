Ayu Ting Ting Akui Sering Pinjam Uang Asisten dan Sopir untuk Jajan

JAKARTA - Ayu Ting Ting mengaku, sering meminjam uang kepada asisten dan sopir pribadinya saat hendak jajan. Pelantun Sambalado itu tak menampik jarang membawa uang dalam jumlah besar dalam dompetnya.

Uang tunai yang dibawanya saat bepergian hanya sekitar Rp500.000 hingga Rp1 juta. Itupun semua dipegang oleh sang asisten. Jika uang tunai di dalam dompetnya habis, sang asisten akan melaporkan kepadanya.

“Nanti dia bilang tuh, ‘Uang di dompet lo habis Yu.’ Nah baru dah tuh gue minta ama Ibu. Paling nanti Ibu taruh Rp500.000 atau paling banyak Rp1 juta di dompet gue. Ya segitu-segitu saja,” ujarnya dalam podcast YouTube Tuah Kreasi, Jumat (15/11/2024).

Karena tak pernah membawa banyak uang tunai, maka Ayu Ting Ting tak sungkan meminjam uang kepada sang asisten dan sopir pribadinya jika ingin jajan. Dia memastikan tak pernah absen membayar uang yang dipinjamnya.

“Gue pinjam sama mereka, nanti diganti. Yang penting kan uangnya gue ganti. Benar enggak?” katanya sembari tertawa.