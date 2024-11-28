Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Diprotes Anak karena Pilih Kerja saat Tahun Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |06:29 WIB
Ayu Ting Ting Diprotes Anak karena Pilih Kerja saat Tahun Baru
Ayu Ting Ting Diprotes Anak karena Pilih Kerja saat Tahun Baru (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

DEPOK - Ayu Ting Ting memutuskan untuk tidak berlibur bersama keluarganya pada akhir tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu, ibu satu anak ini memilih fokus bekerja demi menghemat pengeluaran yang dirasa cukup besar belakangan ini.

"Kalau saya sih nungguin job ya. Liburan tahun ini nggak, karena udah banyak pengeluaran dan jalan-jalan juga udah banyak. Tahun ini kalau ada job ya saya ambil," ujar Ayu saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Keputusan tersebut ternyata memicu protes dari putri semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak. Bilqis merasa liburan akhir tahun sudah menjadi rutinitas yang wajib dilakukan oleh keluarganya.

Ayu Ting Ting Diprotes Anak karena Pilih Kerja saat Tahun Baru
Ayu Ting Ting Diprotes Anak karena Pilih Kerja saat Tahun Baru

"Udah pasti komplain dong, anak umur segitu. Wah, dia mah pikirannya jauh, pengennya macam-macam. Sampai bilang, 'Coba ke UK aja, Bu.' Dia mikir emaknya nyari duit tinggal diperes gitu ya," cerita Ayu dengan nada bercanda.

