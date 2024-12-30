Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Keren! 5 Kontestan Wanita Indonesian Idol Season XIII Pukau Juri Lewat Lagu Dancing Queen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |23:23 WIB
Keren! 5 Kontestan Wanita Indonesian Idol Season XIII Pukau Juri Lewat Lagu <i>Dancing Queen</i>
Keren! 5 Kontestan Wanita Indonesian Idol Season XIII Pukau Juri Lewat Lagu {Dancing Queen}. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Ajang Indonesian Idol Season XIII kini memasuki babak Elimination 2. Para kontestan yang tersisa kini harus bersaing semakin sengit untuk bisa maju ke babak selanjutnya.

Dari sekian banyak peserta, lima kontestan wanita ini: Manisa, Shabrina, Jovitta, Shiny, dan Rara, sukses menarik perhatian para judges. Mereka diharuskan menyanyikan lagu Dancing Queen milik ABBA dengan karekter mereka masing-masing.

Mereka membawakan lagu tersebut dengan aransemen yang berbeda satu sama lain, dari mellow hingga rock. Penampilan pertama dibuka oleh Manisa dan ditutup oleh Shiny. “Aku akan bawakan lagu ini lebih bernuansa R&B," ujar Manisa.

Penampilan kelima kontestan dalam kelompok ini begitu memukau para juri yang membuat mereka tak bisa berhenti tersenyum. “Jahat-jahat semua suaranya. Asik ya,” kata Judika.

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Menariknya lagi, penampilan kelima kontestan membawakan Dancing Queen sampai membuat Bunga Citra Lestari (BCL) menangis. Pasalnya, Jovitta menyanyikan lagu tersebut dengan aransemen mellow menyentuh hati.

Halaman:
1 2
