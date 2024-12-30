Vincent Verhaag Ungkap Kondisi Jessica Iskandar Usai Kepergian sang Ayah

JAKARTA - Keluarga Jessica Iskandar kini tengah dirundung duka mendalam setelah ayahnya, Hardy Iskandar, meninggal dunia pada Sabtu, 28 Desember 2024.

Vincent Verhaag, suami Jessica, mengungkapkan kondisi terkini sang istri setelah menerima kabar duka tersebut. Jessica yang masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan anak ketiganya dikatakan sangat terpukul dengan kepergian ayah tercinta.

“Ya pasti sedih. Dia kan satu-satunya anak perempuan dan juga anak bungsu, jadi hubungan mereka sangat dekat. Banyak kenangan baik antara Jedar dan ayahnya,” ujar Vincent dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Populer Seleb, Senin (30/12/2024).

Sebagai anak bungsu sekaligus satu-satunya perempuan di keluarga, Jessica dikenal memiliki hubungan yang erat dengan almarhum Hardy Iskandar.

Vincent sendiri mengaku memiliki banyak kenangan manis bersama mendiang ayah mertuanya, terutama saat hendak menikahi Jessica. Ia mengenang momen ketika dirinya mendapat banyak nasihat dan wejangan dari Hardy sebelum resmi mempersunting putrinya.