HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Meninggal Dunia, Jessica Iskandar: Sekarang, Kau Bebas Pa

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |10:12 WIB
Ayah Meninggal Dunia, Jessica Iskandar: Sekarang, Kau Bebas Pa
Ayah Jessica Iskandar mengembuskan napas terakhirnya, pada 28 Desember 2024. (Foto: Instagram/@inijedar)
JAKARTA - Jessica Iskandar mengungkapkan duka atas kepergian sang ayah, Hardy Iskandar, untuk selamanya. Mendiang mengembuskan napas terakhirnya, pada Sabtu, 28 Desember 2024, sekitar pukul 06.30 WIB.  

Jessica dalam unggahannya mengatakan, tak hanya kehilangan sosok ayah namun juga guru dan pelindung. Karena itu, dia berharap sang ayah bisa beristirahat dengan damai dalam pelukan Tuhan. 

“Papa adalah cerminan kasih. Tidak pernah sekalipun dia marah ataupun membentak aku. Papa selalu memperlakukan aku seperti putri kecilnya. Aku tumbuh menjadi pribadi lembut dan sabar karena belajar dari papa,” ujarnya di Instagram.

Ayah Jessica Iskandar Meninggal
Ayah Jessica Iskandar Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/@inijedar)

Bagi Jessica Iskandar, mendiang adalah sosok ayah yang sempurna. Karena itu, dia akan menyimpan semua kenangan baik tentang sang ayah dalam hatinya.

“Tidak ada lagi sakit, sekarang kau sudah tenang dan bebas Pa. Kau bisa terbang sekarang dan menikmati surga. Karena Tuhan baik dan akan selalu baik dan Dia mencintaimu. Beristirahatlah dalam damai Pa,” katanya.

